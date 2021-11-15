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    İstanbul Bağcılar'da korkunç olay!

    Galericiler sitesinde araba bakan baba Cemal, oğlu Engin ve akrabaları Polat Dündar, husumetli kişiler tarafından silahla öldürüldü. Yakınları "Bu resmen katliam. Faillerin bulunmasını istiyoruz" dedi.

    En acı hesap!

    İstanbul Bağcılar'da Cemal Dündar (40), oğlu Engin Dündar (16) ve akrabaları Polat Dündar, önceki akşam otomobil bakmak için oto galeriye gitti. Bu sırada otomobilleriyle önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen silahlı saldırganlar da geldi. Silahla 3 kişiye kurşun yağdıran kişiler, kaçtı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

    Cemal Dündar'ın amcası Mustafa Dündar, "Galeride pazarlık esnasında sözlü tartışma çıkmış. Akrabalarımız oradan ayrıldıktan sonra bu adamlar peşlerinden gidip vahşice katletmişler. Bu, resmen katliamdır. Faillerinin bir an önce bulunup adalete teslim edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

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