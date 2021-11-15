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    İçinde kimyasal mı var? Danıştay, Coca-Cola'nın araştırılmasına hükmetti

    Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuran Ethem Öztürk adlı vatandaş, Coca-Cola'nın sağlığa zararlı olup olmadığından şüphelendi. Üründe gösterilmeyen veya eksik gösterilen bileşenlerin açıkça yazılmasını talep eden Öztürk, bileşiminde kimyasal, kanserojen ve sağlığa zararlı maddeler bulunan ürünlerin tespit edilmesi ve bunların bileşimde kullanılmaması gerektiğini kaydetti. Açtığı davayı yerel mahkeme reddetti. Danıştay 10. Dairesi, mahkemenin kararını bozdu.

    Tehlikeyle kol kola

    Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuran Ethem Öztürk adlı vatandaş, Coca-Cola'nın sağlığa zararlı olup olmadığından şüphelendi. Üründe gösterilmeyen veya eksik gösterilen bileşenlerin açıkça yazılmasını talep eden Öztürk, bileşiminde kimyasal, kanserojen ve sağlığa zararlı maddeler bulunan ürünlerin tespit edilmesi ve bunların bileşimde kullanılmaması gerektiğini kaydetti. Açtığı davayı yerel mahkeme reddetti. Danıştay 10. Dairesi, mahkemenin kararını bozdu. Coca-Cola'nın içerisinde bulunan katkı maddelerinin sağlığa zararlı olup olmadığının tespit edilmesi için bilirkişi araştırılması yaptırılmasını istedi. Danıştay'ın bu kararının ardından mahkeme, hazırlanacak bilirkişi raporu doğrultusunda yeni bir karar verecek.

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    Haberler Yaşam İçinde kimyasal mı var? Danıştay, Coca-Cola'nın araştırılmasına hükmetti
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