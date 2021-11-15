Ağrı'da tüm köy ağız birliği edince öldürülen Leyla faili meçhul oldu!

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in katil zanlısı Yusuf Aydemir ile birlikte beraat eden 7 sanık hakkındaki hükmün gerekçeli kararı, bir cinayetin nasıl kapatıldığını gözler önüne serdi:

"Suçun Yusuf Aydemir tarafından işlendiğinin aile ve köy büyüklerince anlaşılması ile adli yargılamadan kurtulmak amacıyla ve olayın aile içerisinde kapanması hedeflenerek köyün önde gelenlerince ve Yusuf Aydemir tarafından olayın aydınlatılmaması ve tüm köylünün bildiklerini anlatmayarak tek bir ifade çevresinde beyan vermeleri hedeflenmiş. Bu konuda tanıkların tamamına baskı yapılarak kovuşturma aşamasında beyanlarını değiştirmelerine sebebiyet verilmiştir." Bu açıklama, bir cinayetin nasıl faili meçhul hale geldiğini gösterdi.

AMCAYA BERAAT

Cinayet zanlısı amca Yusuf Aydemir, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Hakim, beraat kararı verdi.