Önce Poyraz ardından Nil Mısır: Türkiye'de yaşanan 2 olay adeta içimizi ısıttı!

Antalya'da Servet ve Zeliha Ergün çiftinin ikinci çocukları Poyraz daha 3 günlükken, ailede genetik olarak bulunan ve "Mavi ışık" diye bilinen "Crigler Najjar" hastalığına yakalandığı ortaya çıktı. İyileşmesinin tek yolu karaciğer nakliydi. Ancak bu nakil için de 8 kiloya ulaşması gerekiyordu. Poyraz'ın mavi ışık tedavisi görmesi gerekiyordu.

Ancak devlet hastanelerinde yer yoktu. Aile, maddi imkansızlık nedeniyle özel hastanelere de gidemedi. Bunun üzerine baba Servet Ergün, mavi ışık veren 10 bin liralık fototerapi cihazının aynısını aldığı ölçülerle sanayide 550 liraya yaptırdı. Cihazda 17 gün kalan Poyraz, Sağlık Bakanlığı'nın girişimleriyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde fototerapi cihazına girmeye başladı. Tedavisine, hayırseverler tarafından hediye edilen cihazla evde devam edildi.

2 yaşındayken, babasından alınan karaciğer parçası, Poyraz'a nakledildi. Sağlığına kavuşan ve 8 yaşına giren Poyraz, artık ailesiyle parklarda oynuyor. Çocukluğunun tadını çıkarıyor. Küçücük yaşına büyük yaşam mücadelesi sığdıran Poyraz, ilkokula da başladı. Okulunda çok başarılı olan Poyraz, "Büyüyünce çocuk doktoru olup. Hasta çocukların hayatını kurtaracağım" diye konuştu. Erdoğan ÖZTÜRK

OK GÜZEL HABER

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