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    Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden anlar! Bakın o soruya ne yanıt verdi

    Üniversiteli Eylül Yiğit, Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı. “Yeşilçam’ın kötü adam karakteri” sorusunda takıldı. Yarışmadan çekilince “Erol Taş demeyi düşündüm” demesi şok etkisi yarattı...

    Çok kötü sonuç
    Atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, izleyiciyi ekrana kilitledi. Yarışmanın son bölümünde Yeşilçam'la ilgili sorulan soruysa gündeme yerleşti. Üniversite öğrencisi Eylül Yiğit, "Hangisi, Yeşilçam filmlerinde 'kötü adam' karakterini canlandırmasıyla bilinen oyunculardan değildir?" sorusunun cevabını bilemedi. Yarışmadan çekildi. Erol Taş demeyi düşündüğünü söyleyince herkesi şaşkına çevirdi! Çünkü Erol Taş, Yeşilçam'ın en kötü karakteri olarak tarihe geçmişti! Doğru yanıtsa Nubar Terziyan'dı.
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    Haberler Yaşam Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden anlar! Bakın o soruya ne yanıt verdi
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