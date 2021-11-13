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    Müge Anlı ile Tatlı Sert'te korkunç itiraf! Habib Başar, Neslihan Batur’u... | Yurttan haberler

    Habib Başar, Müge Anlı’da kayıp sevgilisi Neslihan Batur’u boğarak öldürdüğünü itiraf etti. İşte haberin detayları ve 13 Kasım tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurttan haberler...

    Korkunç itiraf

    İstanbul Kartal'da 4 çocuk annesi Neslihan Batur, 3 gün önce kayıplara karıştı. Kadının sevgilisi Habib Başar tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Atv'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gözaltına alınan Başar'ın ifadeleri ise kan dondurdu: Kıskançlık yüzünden öldürdüm. Su kuyusuna attım.



    DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ
    Ankara'da özel okulda görev yapan, matematik öğretmeni evli F.G.M. (30), 1,5 ay arayla kendisine aşk şiiri notuyla gönderilen 2 gül buketinin izini sürdü. Adeta dedektif gibi parçaları birleştirdi. Çiçekçinin güvenlik kamerası görüntülerinden buketlerin, aynı okulda görevli, evli temizlik görevlisi B.Ş. (42) tarafından gönderildiğini tespit eden F.G.M., suç duyurusunda bulundu. B.Ş. hakkında 'cinsel taciz'den 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme heyeti, sanık B.Ş.'ye mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



    2 METRELİK KANGAL
    Milyonlarca     Sivaslı'nın yaşadığı İstanbul'da 12'ncisi düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri başladı. Sivas'ın yöresel ürünlerinin sergilendiği 16 ilçesinde yer alan güzelliklerin tanıtıldığı etkinlik İstanbul Sivas Konfederasyonu tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştiriliyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, "İstanbul'da en fazla Sivaslı var. Bu büyük bir beşeri sermayedir. Bu sermayeyi hem canlı tutmak hem de memleketlerine olan bağını diri tutmak istiyoruz" dedi. Dünyaca ünlü Kangal çoban köpekleri de tanıtım günlerine damga vurdu. Özellikle 2 metrelik dev kangal görenleri şaşkına çevirdi.




        NEREDESİN MÜSLÜME
        MERSİN Gülnar'a gelen konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme Yağal, 3 gün önce çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kayıplara karıştı. Her yerde arama çalışması başlatıldı. Çalışmalarda yaklaşık 200 personel, 4 köpek ve 2 drone yer aldı. Yöre sakinleri de ekiplere destek verdi.

        İLAÇ DAYAĞI
        Kayseri'de H.Ö. aile hekimi Celal Naci Gökçınar'dan ilaç yazmasını istedi. Ö. daha önce yazılan ilacın yeterli olacağını söyleyen doktoru yumrukladı. Gökçınar, zanlıdan şikayetçi oldu.



        AH İREM
        Giresun'da virajı alamayan araç menfeze düştü. 23 yaşındaki öğretmen İrem Nur Ayna öldü. Gelinliği tabutuna örtüldü. Yakınları gözyaşları döktü.



        SÜPER NİNE
        SİVAS'TA 110 yaşındaki Hüsne Aslan gençlere taş çıkarttı. COVID-19'u kısa sürede yenmeyi başardı. Sırrını şöyle anlattı: Koyun yoğurdu, kömüş yoğurdu yedim. Tereyağı yedim. 103 tane torunum, 5 de torunumun torununu var. Daha da yaşamak istiyorum...



        AH SELMA
        COVID-19, genç yaşlı ayırmadı. Osmaniye'de 17 yaşındaki Selma Gülce, 28 Ekim'de COVID-19'a yakalandı. Entübe edilen ve 15 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Gülce, dün hayatına gözlerini kapadı.
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        Haberler Yaşam Müge Anlı ile Tatlı Sert'te korkunç itiraf! Habib Başar, Neslihan Batur’u... | Yurttan haberler
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