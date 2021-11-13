Müge Anlı ile Tatlı Sert'te korkunç itiraf! Habib Başar, Neslihan Batur’u... | Yurttan haberler





2 METRELİK KANGAL

Milyonlarca Sivaslı'nın yaşadığı İstanbul'da 12'ncisi düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri başladı. Sivas'ın yöresel ürünlerinin sergilendiği 16 ilçesinde yer alan güzelliklerin tanıtıldığı etkinlik İstanbul Sivas Konfederasyonu tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştiriliyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, "İstanbul'da en fazla Sivaslı var. Bu büyük bir beşeri sermayedir. Bu sermayeyi hem canlı tutmak hem de memleketlerine olan bağını diri tutmak istiyoruz" dedi. Dünyaca ünlü Kangal çoban köpekleri de tanıtım günlerine damga vurdu. Özellikle 2 metrelik dev kangal görenleri şaşkına çevirdi.