Müge Anlı ile Tatlı Sert'te korkunç itiraf! Habib Başar, Neslihan Batur’u... | Yurttan haberler

İstanbul Kartal'da 4 çocuk annesi Neslihan Batur, 3 gün önce kayıplara karıştı. Kadının sevgilisi Habib Başar tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Atv'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gözaltına alınan Başar'ın ifadeleri ise kan dondurdu: Kıskançlık yüzünden öldürdüm. Su kuyusuna attım.
DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ
Ankara'da özel okulda görev yapan, matematik öğretmeni evli F.G.M. (30), 1,5 ay arayla kendisine aşk şiiri notuyla gönderilen 2 gül buketinin izini sürdü. Adeta dedektif gibi parçaları birleştirdi. Çiçekçinin güvenlik kamerası görüntülerinden buketlerin, aynı okulda görevli, evli temizlik görevlisi B.Ş. (42) tarafından gönderildiğini tespit eden F.G.M., suç duyurusunda bulundu. B.Ş. hakkında 'cinsel taciz'den 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme heyeti, sanık B.Ş.'ye mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
2 METRELİK KANGAL
Milyonlarca Sivaslı'nın yaşadığı İstanbul'da 12'ncisi düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri başladı. Sivas'ın yöresel ürünlerinin sergilendiği 16 ilçesinde yer alan güzelliklerin tanıtıldığı etkinlik İstanbul Sivas Konfederasyonu tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştiriliyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, "İstanbul'da en fazla Sivaslı var. Bu büyük bir beşeri sermayedir. Bu sermayeyi hem canlı tutmak hem de memleketlerine olan bağını diri tutmak istiyoruz" dedi. Dünyaca ünlü Kangal çoban köpekleri de tanıtım günlerine damga vurdu. Özellikle 2 metrelik dev kangal görenleri şaşkına çevirdi.