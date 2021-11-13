Kastamonu’da alevli korku!

Kastamonu'nun merkeze bağlı Kurusaray köyünde yaşayan Dadaylı ailesinin yaşadığı evde bilinmeyen bir sebeple sürekli olarak yangınlar çıkıyor. 1 haftada 6 kez yanması ile gündeme gelen evde, esrarengiz yangınlar devam ediyor.
Merak konusu olan ev, 16 gün içerisinde üst üste 17 kez yandı. Dadaylı ailesi, ellerine aldığı yangın söndürme hortumuyla evde nöbet tutmaya başladı.
Yangın çıktığı alanlarda elektrik tesisatının da olmadığı ifade edilirken, çekyat, çiçeklik, buzdolabı, çekmece gibi yerlerde yangının başladığı belirtildi. Esrarengiz yangınların yaşandığı evde aile, Diyanet İşleri Başkanlığından evlerini inceleme talebinde bulundu.
Çıkan yangınlar sebebi ile evde duramayan aile, geceyi araçlarında geçirmeye başladı.
Merak konusu olan ev, 16 gün içerisinde üst üste 17 kez yandı. Dadaylı ailesi, ellerine aldığı yangın söndürme hortumuyla evde nöbet tutmaya başladı.
Yangın çıktığı alanlarda elektrik tesisatının da olmadığı ifade edilirken, çekyat, çiçeklik, buzdolabı, çekmece gibi yerlerde yangının başladığı belirtildi. Esrarengiz yangınların yaşandığı evde aile, Diyanet İşleri Başkanlığından evlerini inceleme talebinde bulundu.
Çıkan yangınlar sebebi ile evde duramayan aile, geceyi araçlarında geçirmeye başladı.