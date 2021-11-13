Kastamonu’da alevli korku!

merkeze bağlı Kurusarayköyünde yaşayanDadaylı ailesinin yaşadığıevde bilinmeyen birsebeple sürekli olarak yangınlarçıkıyor. 1 haftada 6kez yanması ile gündemegelen evde, esrarengiz yangınlardevam ediyor.Merakkonusu olan ev, 16 güniçerisinde üst üste 17 kezyandı. Dadaylı ailesi, ellerinealdığı yangın söndürmehortumuyla evde nöbet tutmayabaşladı.Yangın çıktığıalanlarda elektrik tesisatınında olmadığı ifade edilirken,çekyat, çiçeklik, buzdolabı,çekmece gibi yerlerdeyangının başladığı belirtildi.Esrarengiz yangınlarınyaşandığı evde aile, Diyanetİşleri Başkanlığından evleriniinceleme talebinde bulundu.Çıkan yangınlar sebebiile evde duramayan aile,geceyi araçlarında geçirmeyebaşladı.