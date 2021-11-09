Kağıthane'de yolcuyu uyaran şoföre bıçaklı saldırı (Yaşam haberleri)

Kağıthane'de 27 T seferini yapmak için yola çıkan İETT otobüs şoförü Özer Güleryüz, yolculardan birinin başkasına ait kartı kullandığını fark etti. Yolcu, elindeki kartlardan başka birini basarak şoförün arkasındaki koltuğa oturdu. Durakta yolcular inince şoförü bıçaklamak istedi. Bıçak, şoförün cebindeki ruhsata gelince saldırıdan yara almadan kurtuldu!

ARAZİ CİNAYETİ

Osmaniye'de arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmada emekli polis Adnan Okur, eniştesi İskender Uğur'u bıçakla yaraladı. Bunun üzerine silahına sarılan Uğur'un polis memuru olan ağabeyi Mihrali Uğur, Okur'a kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan Okur, kurtarılamadı.

KONYA'DA 5.1'LİK KORKU

Konya'da dün akşam saat 20.43'te, 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meram'da 3 metruk binada hasara yolaçan depremde can kaybı yaşanmadı. Vatandaşlar endişe içerisinde kendilerini sokaklara attı.

BANK ŞU İNSANLIĞA

Herkesin 'öldü' dediği insanlık Kırıkkale'de ortaya çıktı! 36 yaşındaki Emre Akçeşme, borcundan dolayı arabasını sattı. Önceki gün para çekmek ve borçlarını ödemek için soluğu ATM'de aldı. Bu sırada hayatının şokunu yaşadı! Çünkü banka hesabında tam 600 bin lira para vardı! Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Akçeşme, hemen bankayı aradı. Yapılan hatanın düzeltilmesini sağladı. "Para benim değil, biz de herkesin yapması gerekeni yaptık. Eğer nefsine yenik düşersen para senin. Çok şükür biz nefsimize yenik düşmedik. Parayı da geri iade ettik" ifadesini kullandı.

HAYATA KULAÇ ATTI

Manisa'da yaşayan Deniz Ünsal, 24 yıl önce serebral palsi yani beyin felci hastalığıyla dünyaya geldi. 6 aylıkken doktorlar "Yaşaması mucize olur" dedi. Ailesinin desteğiyle 5 yaşında yüzme sporuyla tanışan Deniz, engelleri bir bir devirdi. Hem spor yaptı, hem de sosyalleşti. 25'i altın, 5'i gümüş ve 10'u bronz madalya kazanarak herkese ders verdi. Baba Ahmet Ünsal "Çocuğuma zaman ayırmak beni mutlu ediyor. Biz yol arkadaşıyız" dedi.

SUDE'YE 10 PUAN

Bolu'da yaşayan 15 yaşındaki Sude Naz Özcan, ortaokulu bitirdi. Ardından Bolu İzzet Baysal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne yerleşti. Motor Bölümü sınavlarını kazanarak 135 erkek arasında tek kız öğrenci olarak dikkat çekti. Bölümü severek okuduğunu söyleyen Özcan, "Erkek arkadaşlarla eğitim almak benim için çok güzel. Kız olmam bana bir ayrıcalık getirmiyor, aksine eşit şartlarda bu işi öğreniyorum. Kadınların her işi yapacağı da unutulmamalı" dedi. Sude Naz, atölyeye gelen araçları arkadaşlarıyla birlikte tamir etti. KASIM ŞAHİN

MİYAV HAVA YOLLARI

Singapur Hava Yolları'na ait kargo uçağı cumartesi günü havalandı. 2 bin 500 kilometrelik yolculuğun ardından Hong Kong'a ulaştı. Uçuş ekibi, kabinde 4 tane kedi yavrusuyla karşılaşınca şaştı kaldı! Tarım, Balıkçılık ve Koruma Dairesi tarafından muayenesi yapılan kediler sahiplendirilecek.

VAKA SAYISI 27 BİN 824

Türkiye'de dün 357 bin 832 Covid- 19 testi yapıldı. 27 bin 824 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 28 bin 255 oldu.

TİKTOK HAYAT KURTARDI

ABD Kentucky'de bir motosiklet sürücüsü, önündeki araçtan bir çocuğun TikTok'ta "Şiddet ve tehlike işareti" olarak bilinen işareti yaptığını belirterek polise ihbarda bulundu. Harekete geçen ekipler, aracı durdurdu. Araç sürücüsü 61 yaşındaki şüpheli James Herbert Brick'in 16 yaşındaki kızı kaçırdığını belirledi. Zanlı, tutuklandı.

İLAÇ GİBİ HABER

Mersin'de Berfin Bulut lösemiyi atlattı. Annesi Dilan Altın, mutluluğunu şu sözlerle anlattı: Doktor 'Artık bitti, Berfin ilaç bile almayacak' dediği anı unutamıyorum. Tarifsiz bir mutluluk...

MUTLULUK SAÇTI

Canan Ergüder, meme kanserini atlattı. Son halini sosyal medyadan paylaştı. Yeniden çıkan saçlarıyla herkese umut aşıladı: İçimde yaşayan bir çocuk var...

ALTAYLI'YA 23 YIL HAPİS

İstihbaratçı Enver Altaylı davasında karar çıktı. Terör örgütü üyeliğinden 10 yıl, casusluktan 13 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.

86 MİLYON TL DEVRETTİ

6 + Joker bilen çıkmayınca 86 milyon devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 129'ar bin lira, 4 bilenler bin 430'ar lira, 3 bilenler 101'er lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

BİR TALİHLİYE 230 BİN LİRA

10 bilen bir kişi, 230 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 803'er lira, 8 bilenler 268'er lira, 7 bilenler 50'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.