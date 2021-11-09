En baba dehşet!

Konya'da annesi ile birlikte aşçı olarak çalıştığı kafede, önceki gün cerrahi maskeli ve çarşaflı bir kadın tarafından, bacağından kurşunlanan Mukaddes Erensoy'un (14), annesinden boşanan babası tarafından vurdurulduğu ortaya çıktı. Olayın ardından alınan ifadeler üzerine harekete geçen polis, eski eşi ve kızını tehdit ettiği belirlenen Ali Erensoy'u (51), evine düzenlediği baskınla gözaltına alındı. Geç kızı vuran Ayşenur Böcü (24) evin deposunda gizlendiği örtünün altında, saldırganı Ali Erensoy'un aracıyla kafeye götürüp getiren Hüseyin Çekiç de kaçmaya çalışırken yakalandı. Erensoy ve Çekiç tutuklanırken, Böcü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tolga YANIK.