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    Milli atlet Hüseyin Can, 43. İstanbul Maratonu'nda 36 yıllık Türkiye rekorunu kırdı

    Dünya Atletizm Birliği tarafından altın kategoride yer alan ve dünyada kıtalararası koşulan tek maraton unvanını taşıyan İstanbul Maratonu, dün yapıldı. Milli atlet Hüseyin Can, 2:16.02’lik derecesiyle 1985’ten beri kırılamayan 23 yaş altı Türkiye rekorunun sahibi oldu.

    36 yıllık rekor

    Dünya Atletizm Birliği tarafından altın kategoride yer alan ve dünyada kıtalararası koşulan tek maraton unvanını taşıyan İstanbul Maratonu, dün yapıldı. Milli atlet Hüseyin Can, 2:16.02'lik derecesiyle 1985'ten beri kırılamayan 23 yaş altı Türkiye rekorunun sahibi oldu. Can, "Çok emek harcadım ve rekoru kırmak nasip oldu. Bizleri sürekli motive eden insanlar vardı izleyiciler arasında, sürekli Hüseyin diye bağırdılar, hepsine teşekkür ediyorum" dedi. Maratonda erkeklerde Ugandalı atlet Victor Kiplangat, kadınlarda Kenyalı atlet Sheila Jerotich şampiyon oldu.

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    Haberler Yaşam Milli atlet Hüseyin Can, 43. İstanbul Maratonu'nda 36 yıllık Türkiye rekorunu kırdı
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