Sally Ali Challab Al- Abood'u endişeli bekleyiş! 66 gündür haber yok (Yaşam haberleri)

Eskişehir'de yaşayan üniversiteli Sally Ali Challab Al- Abood (20), 2 Eylül'de kayıplara karıştı. En son arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed'in evine gittiği ve öldürüldüğü ortaya çıktı. Dün, kent meydanında toplanan kadınlar Sally'nin cansız bedeninin bulunması için eylem yaptı. Sally'nin kız kardeşi Tabarek Al-Abood, "Bir an önce katilin yargılanmasını istiyoruz" diyerek yetkililere çağrı yaptı.







450 MİLYONLUK KOMŞU TUZAĞI ANKARA'DA

Zekai-Başak Şentürk isimli baba kız, yatırım şirketiyle 450 milyon liralık vurgun yaptı. Celal A. isimli mağdur "Arkadaşım 'Komşumuzun kızı' demesine kandım. 300 bin liramı kaybettim" diyerek soluğu savcılıkta aldı. (Dilhan Dumanoğlu)







MİRAS İÇİN AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

Miras yüzünden ağabeyini öldüren adam, tutuklandı. Korkunç olay dün Manisa'da yaşandı. İsmail Ç. (60) ve abisi Kadir Ç. (62) arasında miras yüzünden tartışma çıktı. İsmail Ç. evinden getirdiği av tüfeğiyle ağabeyine kurşun yağdırdı.







Kadir Ç, olay yerinde hayatını kaybederken cani kardeş tutuklandı.

61 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 61 milyon 298 bin lira devretti. 5 bilenler 45 bin 289'ar lira, 4 bilenler 548'er lira, 3 bilenler 29'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

440 BİN LİRA DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca 440 bin lira devretti. 5 bilenler 6 bin 670'er, 4+1 bilenler 667'şer, 4 bilenler 53'er, 3+1 bilenler 25'er, 3 bilenler 8'er, 2+1 bilenler 10'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

KEMER BİLMECESİ

Muğla Bodrum'da avukat Orçun Çetinkaya (42), cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı. Cezaevinin koğuşunda ölü bulundu. Olayla ilgili savcılık, soruşturma başlattı. Ekipler, Çetinkaya'nın asılı bulunduğu kemerin cezaevine nasıl girdiğini araştırıyor.

CASUS BANK!

İstanbul'da üst düzey bir bankada Kurumsal Bankacılık Pazarlama Yöneticisi olarak çalışan Emre Kerem D, bankanın müşterisi olan dev holdinglere ait bin 706 firmanın kredi bilgilerini aldı. 2008 yılında işten ayrıldı. 2 ay sonra ise rakip bankaya geçti. Müşteri sırlarını açıklayarak bankacılık kanununa muhalefet eden D. hakkında 3 yıl hapis istendi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada da beraat etti. Bankanın itirazı sonucu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi eksik yargılama yapıldığı gerekçesiyle dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Mustafa Sait ÖZKAN

OLMADI CİĞERİM

Adana deyince, akıllara hemen kebap geldi. Acılı kebabı, şalgamı, sumaklı soğanı ve sayısız mezesiyle damak çatlatan bu eşsiz lezzet milyonların gönlünü fethetti. Ancak kebabın başkentinden bu kez üzücü haber geldi. Kentte günlük küçük ve büyükbaş hayvan kesiminin azalmasıyla birlikte sakatat krizi kendini gösterdi. Ciğer karaborsaya düşünce kilosu 110 liraya yükseldi. Hem esnaf hem de vatandaş duruma isyan etti. 42 yıllık kebapçı Yaşar Aydın, ciğerin artık lüks tüketime girdiğini söyledi. "Ciğer fiyatı aldı başını gidiyor, durdurmak imkansız. 'Adana'ya gel, ciğerimi ye' diyoruz ama ciğer yiyemez olduk. Eskiden ciğer kullanılan bir şey değildi ama ciğer şu anda aldı başını gidiyor. Fiyatı 110 TL'ye kadar ulaştı. Ciğer fiyatları artmasına rağmen ciğer bulunmuyor, kısıtlı. Eskiden garibanın yemeğiydi ama şu anda zenginin yemeği oldu" dedi.

İNSANLIK BUDUR

Ankara'da yaşayan Emine Dur (37), 10 yıl önce rahatsızlandı. Karaciğer hastası olduğu anlaşıldı. İyileşmesi için karaciğer nakli olması şarttı. Bunun üzerine 20 yıllık eşi Kemal Dur kolları sıvadı. Eşine karaciğerinden bir parça verebilmek için önce diyete başladı. Ardından hastane koridorlarında spor yaparak 15 kilo birden vermeyi başardı. 3 ay önce gerçekleşen ameliyatla, eşini hayata bağladı. Emine Dur, "Eşimin sayesinde iyileştim" diyerek mutluluğunu anlattı.

KORUMA İSTİYORUM

Antalya'da MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi İlknur Fidan (52), eski eşi avukat H.H.K.'nin evinin önünde eski bir arkadaşı ile karşılaşınca aracını durdurup sohbet etmek istedi. Pencereden ayrıldığı karısını gören eski koca, hemen ikilinin yanına indi. Fidan'ı darp etti. Rapor alan genç kadın, "Beni tehdit etti, ölüm korkusu yaşıyorum" diyerek önleyici ve koruyucu tedbir kararı istedi.

AHLAKSIZ SİPARİŞ

İstanbul Eyüp'te restoran işletmeciliği yapan Mahmut H., Yemek Sepeti üzerinden verilen yiyecek siparişi ile kendisine gönderilen hakaret içerikli mesajı görünce şok geçirdi. Fişin müşteri notu kısmında 'Mahmut anneni de getir', 'Gay Mahmut' şeklinde hakaret ve küfürlerle karşılaşınca hemen savcılığa gitti. Savcılık soruşturma kapsamında siparişi veren numaradan Salih M.'yi tespit etti. Şüpheli, mesajları kendisinin yazmadığını, telefonun kendisine ait olduğunu ancak Berkay K.'nin telefonu kullandığını söyledi. 2 şüpheli hakkında 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. ATAKAN IRMAK.

VEBALI BOYNUNA

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un, 'Veba Geceleri' romanında Atatürk'e ve Türk Bayrağı'na hakaret ettiği bildirildi. İzmir Cumhuriyet Savcılığı Türk Bayrağı ile "Rum bir eczanenin amblemini taşıyan komik bir bayrak" diyerek dalga geçen ve Atatürk'e de hakaret eden Pamuk hakkında önce takipsizlik kararı verdi. İtiraz üzerine yeniden ifadesinin alınmasını istedi. ATAKAN IRMAK.

HAYAT NAKLİ

Aydınlı sanatçı Ömer Faruk Yıldırım, siroza yakalandı. Karaciğer nakli için tam 5 yıl uygun organ aradı. Sonunda Akdeniz Üniversitesi'nde ameliyata alındı. İyileşip tekrar sahneye çıktı. İzleyiciler ayakta alkışladı.

KATLİAM!

Düzce'de jandarma bir depoyu bastı. 20 atı kesip etlerini satan baba ve oğlunu yakaladı. 193 bin lira ceza yazdı.