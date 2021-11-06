İstanbul'da korkunç cinayet! İçki istediği büfeci vermeyince silahlar çekildi

İstanbul Tuzla'da amatör müzisyenlik yapan Uğur Aykın (34), 19 Ağustos gece yarısı oturduğu sitenin karşısındaki Özay Yurtseven'in (40) işlettiği büfeye gitti. Gördüğü bir viskiyi almak istediğini söyledi.

Büfeci Yurtseven, "Onu burada süs olması için koydum, satılık değil" dedi. Aykın, viskiyi almak istediğini söyleyince aralarında tartışma başladı. Olay sırasında büfeci, silahını çekti. Aykın, Yurtseven'in elindeki tabancayı alarak dışarı çıktı. Yurtseven de peşinden gitti.

2.5 AYDIR KAÇAK

Tartışma biraz hafifleyince Aykın, Yurtseven'in elinden aldığı tabancayı geri verdi. İkili birlikte büfeye döndü. Yeniden alevlenen tartışmada Yurtseven, Aykın'a 3 el ateş etti. Uğur Aykın, karnına saplanan kurşunla öldü. Polis, 2,5 aydır firarda olan katilin yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yunus Emre KAVAK