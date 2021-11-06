İlknur Gökay Tuncel vahşice katledildi! O sıra yaptığı şey yürek yaktı

Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi'nde çalışan ve yaklaşık bir ay önce evlenen İlknur Gökay Tuncel (42), işten çıkıp evine gitmeye başladı. Eski sevgilisi Selçuk Gezici (44) kendisini takip etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yere yığılan talihsiz kadın, hayatını kaybetti. Olaydan sonra kendisini de 3 kez bıçakla yaralayan katil, hastanede tedaviye alındı. İlknur Gökay Tuncel'in kız kardeşiyle telefonla konuştuğu sırada bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

CANIMI ACITIYORSUN



Tuncel'in kız kardeşinin, "Ablamla telefonla konuşuyordum. Ablamın, 'Selçuk kolumu bırak canımı acıtıyorsun' diye bağırdığını duydum. Sonrasında da Selçuk'un hakaretini duyduktan sonra bağlantı kesildi. Tekrar aradığımda ulaşamayınca onu aramak için çıktım" dediği öğrenildi.