Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İlknur Gökay Tuncel vahşice katledildi! O sıra yaptığı şey yürek yaktı

    İlknur Gökay Tuncel, kendisini takip eden eski sevgilisi tarafından bıçakla katledildi. Kadının o sırada kız kardeşiyle telefonla konuştuğu belirlendi. Selçuk Gezici, Tuncel'i vurduktan sonra kendisini de bıçakladı. Ekipler, ikiliyi yan yana buldu.

    Ölümcül takip!

    Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi'nde çalışan ve yaklaşık bir ay önce evlenen İlknur Gökay Tuncel (42), işten çıkıp evine gitmeye başladı. Eski sevgilisi Selçuk Gezici (44) kendisini takip etti.

    Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yere yığılan talihsiz kadın, hayatını kaybetti. Olaydan sonra kendisini de 3 kez bıçakla yaralayan katil, hastanede tedaviye alındı. İlknur Gökay Tuncel'in kız kardeşiyle telefonla konuştuğu sırada bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

    CANIMI ACITIYORSUN


    Tuncel'in kız kardeşinin, "Ablamla telefonla konuşuyordum. Ablamın, 'Selçuk kolumu bırak canımı acıtıyorsun' diye bağırdığını duydum. Sonrasında da Selçuk'un hakaretini duyduktan sonra bağlantı kesildi. Tekrar aradığımda ulaşamayınca onu aramak için çıktım" dediği öğrenildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İP’in ucu iyice kaçtı!
    Haberler Yaşam İlknur Gökay Tuncel vahşice katledildi! O sıra yaptığı şey yürek yaktı
        SON DAKİKA