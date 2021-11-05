Seda’nın içine şüphe düştü

İstanbul'da Seda T, eğlenceye çıktı. Arkadaşı Gizem, onun annesi Arzu ve teyzesi de vardı! Ekibe Arzu'nun arkadaşı Hakan A. da katıldı. Seda, dönüşte Hakan'ın evine gidildiğini anladı. Araçtan inmek isterken düşüp yaralandı. İyileşince dava açtı: Beni ittiler!







Anestezi teknikeri Seda'nın, kafatasında, burnunda, çenesinde ve dişlerinde kırık oluştu. Genç kız tam 15 gün yoğun bakımda tutuldu.

