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    Seda’nın içine şüphe düştü

    İstanbul'da Seda T. isimli anestezi teknikeri, arkadaşı Gizem ve onun annesi Arzu ile eğlendi. Dönüşte sır şekilde arabadan düşüp ölümle burun buruna geldi.

    Dilek Yaman Demir
    Seda’nın içine şüphe düştü

    İstanbul'da Seda T, eğlenceye çıktı. Arkadaşı Gizem, onun annesi Arzu ve teyzesi de vardı! Ekibe Arzu'nun arkadaşı Hakan A. da katıldı. Seda, dönüşte Hakan'ın evine gidildiğini anladı. Araçtan inmek isterken düşüp yaralandı. İyileşince dava açtı: Beni ittiler!



    Anestezi teknikeri Seda'nın, kafatasında, burnunda, çenesinde ve dişlerinde kırık oluştu. Genç kız tam 15 gün yoğun bakımda tutuldu.

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    Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
    Haberler Yaşam Seda’nın içine şüphe düştü
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