Otizmli Tarık, müzik ve spor ile hayata bağlandı! 10 parmakta 10 marifet sahibi oldu

Kayseri'de 9'uncu sınıf öğrencisi otizmli Tarık Taha Altunel (16) katıldığı sosyal ve sportif etkinliklerle hastalığının etkilerini azaltmayı başardı.

Sevil-Hüseyin Altunel çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Tarık Taha'ya, 2,5 yaşında otizm teşhisi konuldu. Hiperaktif olan Taha, annesi Sevil Altunel ile kurslara katıldı ve 8 yılda farklı dallarda 60 sertifika aldı.

Tarık, şimdi piyano çalmasının yanında yüzme, okçuluk, buz pateni, basketbol ve tenis gibi birçok sporu başarıyla yapabiliyor. Oğlunun birçok aktivite içerisinde olduğunu anlatan anne Sevil Altunel, "Tarık çok özel bir çocuktur. Çok yetenekli ve sevecendir. Spor kurslarına, konservatuvara gitti. Yapamayacağı bir şeyin olmadığını düşünüyorum" dedi.

ALİ ALTUNTAŞ