Bursa'da hastasından para isteyen doktora 15 yıl hapis (Yaşam haberleri)

Bursa'da, ameliyat olacak bir hastasından 15 bin TL istediği iddiasıyla tutuklanan kalp damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Tamer Türk hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Türk'e, 'irtikap' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İTFAİYE ERLERİ BAYRAK KURTARDI

Erzurum'da Kavak Mahalleliler Yardımlaşma Derneği'nin ahşap binasında yangın meydana geldi. Hemen itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, tek katlı binanın çatısındaki 2 Türk bayrağını görünce harekete geçti. Sepetli itfaiye aracı ile çatıya çıkıp hemen ipleri kesti. Önce bayrakların yanmasını önledi. Sonra yangını söndürüp tehlikeyi bitirdi.

99 KERE MAŞALLAH

Sivas'ta yaşayan 99 yaşındaki Kemal Şimşek, 15 Ekim'de rahatsızlandı. COVİD-19 testi pozitif çıktı! Aşılarını tam zamanında yaptıran Şimşek, ilerleyen yaşına rağmen hastalığı 6 günde atlattı. "Doktorlardan Allah razı olsun. Bana güzelce baktılar. Fındık, fıstık yedim. Kendime baktım" dedi.

KAYNANAYA SOĞUK DUŞ

Bursa'da bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, boşanma davası açtı. Davacı ve karşı davalı kadın, kayınvalidesinin evliliğine müdahale ettiğini açıkladı. Hatta kocasıyla ilişki yaşayıp yaşamadıklarını takip için banyo yapıp yapmadığını takip ettiğini anlattı. Mahkeme çifti boşadı. Yargıtay, kaynananın bu hareketinde erkeği kusurlu olduğunu vurguladı.

MUĞLA'DA KATLİAM

Muğla Bodrum'da önceki gün katliam yaşandı. İki ayrı mahallede 20 kedinin ölü bulunması, tepkiye yol açtı. İlk incelemelere göre kedilerin tarım ilacıyla zehirlendiği anlaşıldı. Mahalle sakinlerinden Krıstina Hiora (35), "Kedim öldüğü gün 6 yaşındaki oğlum da rahasızlandı" ifadesini kullandı.

HACKLIYORUS!

Dünya, Rus bilgisayar korsanlarının gerçekleştirdiği siber saldırıyla sarsıldı! Rus çete Conti, İngiltere merkezli mücevher firması Graff'ı hackleyerek Hollywood yıldızlarına ve dünyaca ünlü milyarderlere ait ait faturalar, kredi notlarına ulaştı! Kişisel bilgileri ele geçirilen isimler arasında Oprah Winfrey, David ve Victoria Beckham, Tom Hanks ve ABD eski Başkanı Donald Trump vardı. Çete, şimdiye kadar 69 bin gizli belgeyi Dark Web'de yayınladı. Çete, fidye parası olarak milyonlarca dolar talep ediyor...

TAM GAZ DENETİM

Elektrikli scooterlar, son dönemde özellikle gençler arasında popüler hale geldi. Kullanımına yönelik getirilen kuralların ardından dün İstanbul'un pek çok noktasında scooter denetimleri gerçekleşti. Scooter'ı kaldırımda süren ve iki kişi binen vatandaşlara ceza kesildi. Türkmenistan uyruklu Merdan Matiyev'se denetimlerde iki günde iki kez ceza yedi! "Toplu taşıma kullanmamak için scooter aldım, daha pahalıya patladı gerçekten. İki günde bir ceza yiyorum. Ben hiç anlamadım. Kuralları kimse anlatamıyor. Şu an 314 lira ceza yedim" dedi.

NE YAPTIN HEMŞİRE

Bitlis'te hemşire Selver Ç. (31), görev yaptığı sırada eşinden ayrıldı. Yaklaşık 2 ay önce tayini Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çıktı. Göreve başlayan Ç, kız kardeşi S.Ç. (18) ile birlikte yaşamaya başladı. Genç hemşire, önceki gece erkek arkadaşıyla mesajlaşarak intihar edebileceği yönünde bilgiler paylaştı. Polis, ikamete giderek Selver Ç. ile görüştü. Ç, durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir talebinin bulunmadığını belirtti. Ekipler, bölgeden ayrıldı. S.Ç. ise dün sabah ablasını doğalgaz borusuna eşarpla asılı halde buldu. Kendi imkanlarıyla ablasını bulunduğu yerden indirdi. Hayatını kaybeden genç hemşirenin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

UYUŞTURUCU BIÇAĞI

Antalya'da uyuşturucu bağımlılarının mesken edindiği bir apartmanın altında Mert O. ile yeni tanıştığı Zeliha Ö. arasında, iddiaya göre uyuşturucu paylaşımından dolayı kavga çıktı. Ö, Mert O.'yu kolundan bıçakladı. O. "Bir şey istemeye kalmadı. Merdivenden inerken 'Yalamık' dedi. Ben de 'Sensin o yalamık' dedim. Bıçağı çıkardı. Koluma batırdı. Olay çıkartan biriymiş" dedi. Gözaltına alınan Zeliha Ö. "Elimle yanlışlıkla çizdim" savunmasını yaparken Mert O. ise "Yok abi bıçağı direkt soktu" diye konuştu.

55 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 55 milyon 831 bin lira devretti. 5 bilenler 28 bin 984'er lira, 4 bilenler 533'er lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

BİR TALİHLİYE 3.9 MİLYON

5+1 bilen bir kişi, 3 milyon 927 bin lira kazandı. 5 bilenler 3 bin 531'er, 4+1 bilenler 375'er, 4 bilenler 45'er, 3+1 bilenler 24'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.

BUSIP GİDECEK!

Samsunlu 30 yaşındaki gezgin Kadir Mert, dünya turuna çıktı. Endonezya, Tayland, Singapur, Kamboçya ve Hindistan'ı dolaştı. Son olarak çocukluk hayali olan "school bus"ı (eski okul otobüsü) karavana dönüştürmeyi başardı. Karavanıyla Nepal'e gitmek için gün sayan Mert, "260 bin lira gibi bir maliyete alıp otobüsü karavanaya çevirdim. Rotamdaki yol umarım sıkıntı yaşatmaz. Aracı 2022 Ocak'ta Nepal'e çıkartmayı planlıyorum" açıklaması yaptı.

DR. ŞAMPİYON

Antalya'da yaşayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ferit Yılmaz, senelerce iş yoğunluğundan şikayet etti. Eşinin desteğiyle başladığı sporda hızla ilerledi. 2019'da Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük, 2021'deyse ikincilik elde etti. İspanya'da yapılacak şampiyonada birinci olmak isteyen Dr. Yılmaz, "Hastalar randevu alırken benim için 'iri yapılı doktor' diye bahsediyor. Bu hoşuma gidiyor tabii" dedi.

VİLLADA VAHŞET

İstanbul Silivri'deki Kınalı mevkii Eslem Sokak'ta Sinan Topçu (69), iddiaya göre bedensel engelli eşi Servet Topçu ile birlikte dün sabah pazara gitti. Çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Alışverişin ardından eve döndüler. Yaşanan tartışma evde de devam etti. Olayın büyümesi üzerine öfkeli koca, tüfeğini alarak tekerlekli sandalyedeki eşini başından vurdu. Sinan Topçu, daha sonra da tüfeği başına dayayarak intihar etti. Silah seslerini duyan komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve giren ekipler, karı kocanın cesedi ile karşılaştı. Yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İNFAZ ÇIĞLIĞI!

Mersin'de yaşayan Ufuk Seven (31), 2012'de 'yağma' suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2020'de tiroid kanserine yakalandı. Bir süre sonra da sahte bahis operasyonunda gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Seven, 2 yıl 11 ay hapis cezasına mahkum oldu. Önceki cezaları da eklenen Seven, Temmuz 2021'de Silifke Cezaevi'ne gönderildi. Ufuk Seven'in 2 ve 1 yaşlarındaki çocuklarının annesi olan Gonca Seven (22), eşinin tedavisi için infazının ertelenmesini istedi. Seven, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ret yanıtı aldı. "Eşimin 'Hükümlü ceza infaz kurumunda hayatını idame ettiremez. 6 ay ceza tehiri uygundur' diye sağlık raporu var. Tek isteğimiz infazının ertelenerek tedavisini olabilmesi. 2 aydır görüşemiyoruz. Eşimin şu an hiç görmediği bir bebeği var" dedi. Y