Adana'da görenleri şoke eden olay! Ödüllü polis uyuşturucu kuryesi çıktı

Adana'da görevli polis memuru Cumhur Acarca'nın kullandığı otomobil durduruldu. Kimlik kontrolü sırasında Acarca, polis memuru Yasin Noyan'a çarparak kaçtı. Polislerin takip ettiği Acarca, Ereğli-Adana kara yolunda başka bir araca çarptı. Acarca ile yanındaki eşi Nurcan Acarca, gözaltına alınmak istendi. Ancak Cumhur Acarca, görevli polislere direnince arbede yaşandı.

Polis Süleyman Şimşek'in sağ el parmağı kırıldı, Ömer Canlı ise beline aldığı darbe sonucu yaralandı. 3 polis memuru hastaneye kaldırıldı. Güçlükle etkisiz hale getirilen Acarca'nın aracında yapılan aramada 48 parça halinde, 24 kilo 600 gram eroin ile 2 tabanca ele geçirildi.

EŞİ BIRAKILDI

Cumhur Acarca, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Eşi Nurcan Acarca ise serbest bırakıldı. Cumhur Acarca'nın Adana'da 20 Mart 2019'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelileri yakalayarak, dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından ödüllendirilen 2 polis memurundan biri olduğu ortaya çıktı. Acarca'nın İstanbul'da görevliyken de avukat Malik Zengin'i darp ettiği öğrenildi.