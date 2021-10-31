Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken menemen sorusu

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'de büyük bir değişikliğe gidildi. Yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi.
Yarışmaya katılan Mehmet Zeki Özhan'ın karşısına çıkan 'menemen' sorusu, gündemi belirledi. Yıllardır tartışma konusu olan 'menemen soğanlı mı yoksa soğansız mı olur' tartışması, adeta yarışmada bitti.
'Menemen'in TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımında 'yapılan bir yemek' ifadesinden önce tam olarak hangisi yazar?' sorusuna yarışmacı, C şıkkında yer alan 'Yumurta, yeşilbiber ve domates' cevabını verdi.