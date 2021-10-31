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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 31 Ekim 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 31 Ekim 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde Pazar ve pazartesileri çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com. tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



    Hasibe ve Sefer Kara'nın yakışıklısı Yağız Alp Kara



    Ender ve Yasemin Öztürk'ün yakışıklısı Yekta Hayri Öztürk



    Nesrin ile Halil Tamer'in kızları Zülal Mina ve Zehra Buğlem



    Şermin ile Ümit Uzun'un yavruları Utku Yusuf ve Asiye Damla



    Aysu ile Berkant Ufak'ın prensesleri Elizan Ufak



    Süheyla ile Bora Onur'un yavruları Mert Muhammet ve Alper Yiğit

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 31 Ekim 2021
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