Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 31 Ekim 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde Pazar ve pazartesileri çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com. tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.







Hasibe ve Sefer Kara'nın yakışıklısı Yağız Alp Kara





Ender ve Yasemin Öztürk'ün yakışıklısı Yekta Hayri Öztürk





Nesrin ile Halil Tamer'in kızları Zülal Mina ve Zehra Buğlem





Şermin ile Ümit Uzun'un yavruları Utku Yusuf ve Asiye Damla





Aysu ile Berkant Ufak'ın prensesleri Elizan Ufak





Süheyla ile Bora Onur'un yavruları Mert Muhammet ve Alper Yiğit