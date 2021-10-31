Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 31 Ekim 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde Pazar ve pazartesileri çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com. tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Hasibe ve Sefer Kara'nın yakışıklısı Yağız Alp Kara
Ender ve Yasemin Öztürk'ün yakışıklısı Yekta Hayri Öztürk
Nesrin ile Halil Tamer'in kızları Zülal Mina ve Zehra Buğlem
Şermin ile Ümit Uzun'un yavruları Utku Yusuf ve Asiye Damla
Aysu ile Berkant Ufak'ın prensesleri Elizan Ufak
Süheyla ile Bora Onur'un yavruları Mert Muhammet ve Alper Yiğit