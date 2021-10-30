Bursa'da Osman Cenk Karataş karısını bıçaklayarak öldürdü! Deliyim dedi (Yaşam haberleri)

Bursa'da Osman Cenk Karataş (44), geçen yıl haziran ayında tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Serpil Karataş'ı (42), mutfaktan aldığı iki ayrı bıçakla öldürdü. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu Karataş, akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürdü. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan muayene sonucu Karataş'ın, akli dengesinin yerinde olduğu tespiti yapıldı.

TIPATIP FACİA!

Samsun'da sağlık çalışanları, midibüsle Adıyaman'a gezintiye gitmek üzere yola çıktı. Araç Sivas Kangal'a geldiği sırada yağışla kayganlaşan yolda şarampole devrildi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp damar cerrahi uzmanı olan Dr. Hasan Hüseyin Saltık (67) hayatını kaybetti. 24 kişi de yaralandı. Saltık'ın cenazesi, Niğde'ye gönderildi. Doktorun ölümü sağlık çalışanlarını yasa boğdu.

SAVCI!

Çorum'da B.D, yaşlı bir vatandaşı aradı. Kendisini savcı olarak tanıttı. "Adınız suç örgütüne karıştı, sizi aklamaya çalışıyoruz, evinizde ne kadar para, altın varsa evinize gelecek olan polise vermeniz gerekiyor" dedi. Ağına düşürdüğü vatandaşın 351 bin lirasını çaldı. Dolandırıcı, Niğde'de yakalandı. Çorum'a getirilen B.D, tutuklandı.

ELMA CINAYETİ

Manisa'da Veysel Akdeniz (36), tarladaki ağaçtan elma topladı. Amcasının oğlu Necati Akdeniz (44), ağacın kendi tarlasının sınırında olduğunu iddia etti. Kuzenler arasında kavga çıktı. Necati Akdeniz, annesini darp eden Veysel Akdeniz'i av tüfeğiyle öldürdü. Ceyhan TORLAK

TORNA DERSFİYE!

Azim dolu hikayenin adresi Konya'ydı. Bugün 46 yaşında olan Hasan Yel, henüz 9 yaşındayken sanayide kaynakçılık yapmaya başladı. Gündüz torna tezgahının akşam da ders kitaplarının başında çalıştı. Yokluk içerisindeki yaşamında onu ayakta tutan tek şey okuma aşkıydı. Ortaokul ve liseyi açıktan tamamlayan Yel, ilahiyat, hukuk ve iktisat fakültelerinde lisans eğitimi aldı. Ardından Kingston Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Gençlere örnek olacak başarı hikayesini şöyle anlattı: İkinci el ders kitaplarıyla çalışıp ortaokulu bitirdim. Şimdi eğitim gören azimli gençlere destek oluyorum.

FOTO ŞOK

Gaziantep'te yaşayan H.A. ve R.A. çifti, şiddetli geçimsizlik yaşadı. R.A., karısı H.A.'nın kendisini aldattığından şüphelenerek peşine dedektif taktı! Genç kadını adım adım takip eden dedektif H.A.'yı bir erkekle buluştuğu sırada fotoğrafladı. Aile Mahkemesi'ne başvuran koca, boşanma davası açtı. Ancak delil olarak sunduğu fotoğraflar, 'aykırı delil' denilerek geçersiz sayıldı. Ancak GSM şirketinden gelen kayıtlar üzerine kadının ağır kusurlu olduğu vurgulandı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuran H.A.'ysa "Kocam beni takip ettirdi. O da kusurlu" savunması yaptı. Kadının temyiz kararlarını reddeden Yargıtay, Bölge Adliyesi'nin verdiği kararı onadı.

TAKIM KURUYOR

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo yeşil sahaların efsane ismiydi. Bu kez hayranlarına 'baba olacağı' müjdesini verdi. Sevgili Georgina Rodriguez'in hamile olduğunu ve ikiz bebek beklediklerini söyledi. 7 çocuk sahibi olmak isteyen Ronaldo'nun müjdesine yapılan yorumlar gülümsetti: Bu gidişle kendi çocuklarından kulüp kuracak adam.

VAY ÇAYINA

Bir dönem töre cinayetleri ve kadın intiharlarının yaşandığı Batman, bambaşka bir görünüm kazandı. Dün, Batman çayı kenarında toplanan kadınlar, sıra dışı bir etkinliğe imza attı. Coronavirüs salgınının yarattığı psikolojik etkileri pilates yaparak atlattı. Ortaya rengarenk görüntüler çıktı.

NECDET ÇAKIR

ÇİÇEĞİMİ KURTARAMADIM

Türkiye, sevgilisi tarafından katledilen Şebnem Şirinci'ye ağladı. 25 yaşındaki gıda mühendisi Şirinci, çarşamba günü Denizli'deki evinde 12 bıçak darbesiyle hayattan koparıldı. Önceki gün toprağa verilen genç kızın ailesinin feryatları herkesi ağlattı. Anne Pervin Tokat, yaşadığı büyük acıyı TAKVİM'e anlattı. Kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyen annenin her sözü yürekleri yaktı: Kadın cinayetlerinin son bulması için yürüyüşlere katıldım. Ama çiçeğimi kurtaramadım. Kimse 'Bizim başımıza gelmez' demesin. Olaydan bir gün önce, 'Erkek arkadaşın var mı?' diye sordum. 'Yok anne. Artık işime odaklanacağım' dedi. Bu şahısın kızımın erkek arkadaşı olduğuna inanmıyorum.

CEYHAN TORLAK

KALP ACISI

İşadamı Tarık Ziyal'ın ikiz oğullarından Emir Ziyal (38), yeni mağaza açılışı için Ankara'ya gitti. Otelde kalp krizi geçirdi. Ne yazık ki hayatını kaybetti.

KISIR KAVGA

Erzurum'da iki aile, düğün öncesi sadece erkeklerin katıldığı "Kısır gecesi" yaptı. Çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

MiLLi PiYANGO'DA KAZANAN NUMARALAR



1 TALİHLİYE 240 BİN LİRA



10 bilen bir kişi, 240 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 640'ar lira, 8 bilenler 276'şar lira, 7 bilenler 48'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.