Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Satır satır vahşet

    Furkan Zıbıncı, sevgilisi Şebnem Şirin’i meyve bıçağıyla katletti. “Evlenmek istiyordu. Kabul etmeyince tartıştık. Bıçağı 12 kez sapladım” diyerek cinayeti kabul etti. Dün toprağa verilen genç kızın ailesinin feryatları, yüreklere işledi.

    Satır satır vahşet

    Türkiye, sevgilisi tarafından katledilen Şebnem Şirin'e ağladı. Denizli Pamukkale'de yaşayan Şebnem Şirin önceki gün sevgilisi Furkan Zıbıncı'yla tartıştı. Çıkan kavgada, Zıbıncı bıçağa sarıldı. Genç kızı meyve bıçağıyla katleden cani dün tutuklandı. İfadesinde korkunç cinayeti tek tek anlattı:

    HATIRLAMIYORMUŞ!
    Askerden geldikten sonra Şebnem evlenmek istiyordu, ben de reddediyordum. Beni kıskandığı için tartışıyorduk. Olay gecesi Şebnem ve ben alkol alıp, apart dairesine gittik. Yine evlilik nedeniyle tartıştık. Bana doğru bıçağı savurdu. Parmağım kesildi, yüzüme vurmaya başladı. Ben de Şebnem'in kolunu tuttum. Yere düştük. Çok alkollü olduğum için daha sonrasını hatırlamıyorum. Babama 'Ben Şebnem'i öldürdüm, gelin bana yardım edin' dediğimi hatırlamıyorum. Ancak cep telefonumun hattını attığımı hatırlıyorum. Tasarlayarak canavarca hisle Şebnem'i öldürmedim. Olayı hatırlamıyorum.

    12 BIÇAK DARBESİ VAR
    Şebnem     Şirin'in ön otopsisi açıklandı. Göğüs, yüz ve boynunda 12 bıçak darbesine rastlandı. Boğazına aldığı derin bıçak kesisiyle öldüğü anlaşıldı.

    SAVAŞTAYIM PAYLAŞIMI
    Katil Furkan Zıbıncı'nın sosyal medya hesapları da incelemeye alındı.

    Cinayetten birkaç gün önce "Büyük bir savaştayım" yazdığı ortaya çıktı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan’dan 29 Ekim mesajı!
    Haberler Yaşam Satır satır vahşet
        SON DAKİKA