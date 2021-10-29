Satır satır vahşet

Türkiye, sevgilisi tarafından katledilen Şebnem Şirin'e ağladı. Denizli Pamukkale'de yaşayan Şebnem Şirin önceki gün sevgilisi Furkan Zıbıncı'yla tartıştı. Çıkan kavgada, Zıbıncı bıçağa sarıldı. Genç kızı meyve bıçağıyla katleden cani dün tutuklandı. İfadesinde korkunç cinayeti tek tek anlattı:

HATIRLAMIYORMUŞ!

Askerden geldikten sonra Şebnem evlenmek istiyordu, ben de reddediyordum. Beni kıskandığı için tartışıyorduk. Olay gecesi Şebnem ve ben alkol alıp, apart dairesine gittik. Yine evlilik nedeniyle tartıştık. Bana doğru bıçağı savurdu. Parmağım kesildi, yüzüme vurmaya başladı. Ben de Şebnem'in kolunu tuttum. Yere düştük. Çok alkollü olduğum için daha sonrasını hatırlamıyorum. Babama 'Ben Şebnem'i öldürdüm, gelin bana yardım edin' dediğimi hatırlamıyorum. Ancak cep telefonumun hattını attığımı hatırlıyorum. Tasarlayarak canavarca hisle Şebnem'i öldürmedim. Olayı hatırlamıyorum.

12 BIÇAK DARBESİ VAR

Şebnem Şirin'in ön otopsisi açıklandı. Göğüs, yüz ve boynunda 12 bıçak darbesine rastlandı. Boğazına aldığı derin bıçak kesisiyle öldüğü anlaşıldı.

SAVAŞTAYIM PAYLAŞIMI

Katil Furkan Zıbıncı'nın sosyal medya hesapları da incelemeye alındı.

Cinayetten birkaç gün önce "Büyük bir savaştayım" yazdığı ortaya çıktı.