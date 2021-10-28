Ödüllü “Alfa Genç” projesi

Gençlerin eğitimi ve kendilerini geliştirmelerine büyük önem veren Akyurt'un dinamik belediye başkanı Hilal Ayık, bunu ortaya koyduğu projelerle de kanıtlıyor. Çocuklar ve gençler için çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Hilal Ayık, yapısal ve teknolojik alanda yine gençlere ulaşmayı hedefleyen çalışmalar üreteceklerini sözlerine ekledi. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ödül getiren projeyle ilgili olarak, "Akyurt Belediyesi olarak ilçemizde teknolojik bir organizasyon programına öncülük edeceğiz. Alfa Genç projemizin merkezinde, bilişim teknolojileri aracılığıyla gençlere bir uygulama ve sosyal mecralar üzerinden ulaşarak, onların Belediyemiz ve STK'lar tarafından yapılan faaliyetlere katılımının sağlanması yer almaktadır. Yazılım olarak üretilen mobil uygulamayı telefonuna indiren herkes, içerisinde olmak istediği bir etkinliği başlatabilecek.
HER ŞEY AKYURT İÇİN
Örneğin bir gezi planlaması yapmak isteyen, konser izlemek isteyen, sergi, sanat ve spor alanında Akyurt'ta şu da olsun diyen gençler etkinliği başlatacak, bunun bildirimi tüm kullanıcılar tarafından telefonlarında görüntülenecek. Organizasyonun gerçekleşmesi için herkes beraber çalışacak. Organizasyon başarıya ulaşırsa başlatıcıya ve katılımcılara puanlar verilecek. Bu puanlarla gençlerimiz Belediyemizden ödül kazanacak. Projenin hayata geçirilebilmesi için Belediyemiz TBB'den hibe alacak. Ankara'nın kuzeyinde yer alan ve Kuzeyin Yıldızı olarak nitelediğimiz güzel ilçemiz gibi projemiz de adını kuzey yıldızı olan Alfa'dan alıyor. Bu ödüle bizleri layık gören başta Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TBB Başkanımız Sayın Fatma Şahin'e Akyurtlular adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.
YÜZME HAVUZU 2022'DE AÇILIYOR
Akyurt'ta gençlere yönelik en büyük yapısal proje Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu projesi. Bu özel proje gelecek yıl tamamlanacak. 6 bin metrekare arazide yapımını sürdürdüğü yapının detayları, Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın GSGM Daire Başkanı Tarık Karkınçam ile yaptığı toplantıda ortaya çıktı. Başkan Hilal Ayık, "Gençlik Merkezi'in içerisinde yer alacak atölyelerin sayısı ve çalışma alanlarını belirledik. Gençlik Merkezinde dersliklerin olduğu bölümde yeşil perde ile video çekimi ve kurgu alanı, kafe kütüphane, 45 kişilik cep sinema salonu, inovasyon atölyesi, etüt merkezi, bilim atölyeleri, bilardo ve masa tenisi alanları bulunuyor. Fuaye alanında bir kütüphane oluşturacağız. Böylece spor yapmaya ya da atölye çalışmalarına gelenler çalışma öncesi ya da sonrasında diledikleri gibi kütüphanemizde vakit geçirebilecek. Yüzme Havuzu tarafında ise kadın ve erkekler için ayrı fitness salonları ve saunalarda bir değişiklik yapılmadı. İnşaatımızın önemli kısımları gözle görülür şekilde ortaya çıktı" dedi.
BEBEK KÜTÜPHANESİ TÜRKİYE'DE İLKLERDEN
Gelecek nesillere bilgi, beceri ve donanımı doğdukları andan itibaren kazandırmayı amaçlayan Bebek Kütüphanesi Akyurt'un gelecek vizyonunun önemli ayaklarından bir tanesi. Bebek Kütüphanesi projesinin bebekleri doğdukları andan itibaren öğrenmeye, keşfetmeye ve gelişime teşvik ettiğini, Türkiye'de ise sayılı olduğunu belirten Başkan Hilal Ayık ailelerin de bebekleriyle birlikte bu gelişime ortak olacaklarını söyledi. Başkan Ayık, "300 metrekare alanda hizmet veren kütüphane için kayıtlar başladı. Tesiste bebek kütüphanesi alanı, bebek bakım odası, sanat tasarım atölyesi, masal atölyesi, etkinlik alanı ve mutfak yer alıyor. Akyurt'un ileri taşıyacak çalışmaları gerçekleştirmeye gayret ediyoruz" dedi. 4-6 YAŞ OYUN EVİ
Başkan Ayık, "Çalışan anne ve babaların çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabilecekleri, yaş gruplarına uygun vakit geçirecekleri bir mekan olan 4-6 Yaş Oyun Evi de kayıtlara başladı. Günde 3 öğün yemek vereceğimiz tesiste çocuklarımızın gelişimine uygun aktiviteler hazırlandı. Bu çok özel bir proje" dedi.
HER ŞEY AKYURT İÇİN
Örneğin bir gezi planlaması yapmak isteyen, konser izlemek isteyen, sergi, sanat ve spor alanında Akyurt'ta şu da olsun diyen gençler etkinliği başlatacak, bunun bildirimi tüm kullanıcılar tarafından telefonlarında görüntülenecek. Organizasyonun gerçekleşmesi için herkes beraber çalışacak. Organizasyon başarıya ulaşırsa başlatıcıya ve katılımcılara puanlar verilecek. Bu puanlarla gençlerimiz Belediyemizden ödül kazanacak. Projenin hayata geçirilebilmesi için Belediyemiz TBB'den hibe alacak. Ankara'nın kuzeyinde yer alan ve Kuzeyin Yıldızı olarak nitelediğimiz güzel ilçemiz gibi projemiz de adını kuzey yıldızı olan Alfa'dan alıyor. Bu ödüle bizleri layık gören başta Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TBB Başkanımız Sayın Fatma Şahin'e Akyurtlular adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.
YÜZME HAVUZU 2022'DE AÇILIYOR
Akyurt'ta gençlere yönelik en büyük yapısal proje Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu projesi. Bu özel proje gelecek yıl tamamlanacak. 6 bin metrekare arazide yapımını sürdürdüğü yapının detayları, Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın GSGM Daire Başkanı Tarık Karkınçam ile yaptığı toplantıda ortaya çıktı. Başkan Hilal Ayık, "Gençlik Merkezi'in içerisinde yer alacak atölyelerin sayısı ve çalışma alanlarını belirledik. Gençlik Merkezinde dersliklerin olduğu bölümde yeşil perde ile video çekimi ve kurgu alanı, kafe kütüphane, 45 kişilik cep sinema salonu, inovasyon atölyesi, etüt merkezi, bilim atölyeleri, bilardo ve masa tenisi alanları bulunuyor. Fuaye alanında bir kütüphane oluşturacağız. Böylece spor yapmaya ya da atölye çalışmalarına gelenler çalışma öncesi ya da sonrasında diledikleri gibi kütüphanemizde vakit geçirebilecek. Yüzme Havuzu tarafında ise kadın ve erkekler için ayrı fitness salonları ve saunalarda bir değişiklik yapılmadı. İnşaatımızın önemli kısımları gözle görülür şekilde ortaya çıktı" dedi.
BEBEK KÜTÜPHANESİ TÜRKİYE'DE İLKLERDEN
Gelecek nesillere bilgi, beceri ve donanımı doğdukları andan itibaren kazandırmayı amaçlayan Bebek Kütüphanesi Akyurt'un gelecek vizyonunun önemli ayaklarından bir tanesi. Bebek Kütüphanesi projesinin bebekleri doğdukları andan itibaren öğrenmeye, keşfetmeye ve gelişime teşvik ettiğini, Türkiye'de ise sayılı olduğunu belirten Başkan Hilal Ayık ailelerin de bebekleriyle birlikte bu gelişime ortak olacaklarını söyledi. Başkan Ayık, "300 metrekare alanda hizmet veren kütüphane için kayıtlar başladı. Tesiste bebek kütüphanesi alanı, bebek bakım odası, sanat tasarım atölyesi, masal atölyesi, etkinlik alanı ve mutfak yer alıyor. Akyurt'un ileri taşıyacak çalışmaları gerçekleştirmeye gayret ediyoruz" dedi. 4-6 YAŞ OYUN EVİ
Başkan Ayık, "Çalışan anne ve babaların çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabilecekleri, yaş gruplarına uygun vakit geçirecekleri bir mekan olan 4-6 Yaş Oyun Evi de kayıtlara başladı. Günde 3 öğün yemek vereceğimiz tesiste çocuklarımızın gelişimine uygun aktiviteler hazırlandı. Bu çok özel bir proje" dedi.