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    TikTok fenomeni Dilan Koç, sosyal medyada Zeynep Alanç ve ailesiyle tartıştı! ölüm ve tecavüz tehditleri aldı

    TikTok fenomeni Dilan Koç, sosyal medyada Zeynep Alanç ve ailesiyle tartıştı. Ölüm ve tecavüz tehditleri alınca, çektiği videoyla “Yardım edin” çağrısı yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3 şüpheli hakkında 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Tiktok dava

    Sosyal medyada başlayan kavga, adliyeye taşındı! Olay nisan ayında yaşandı.

    İstanbul'da yaşayan TikTok fenomeni Dilan Koç (21), sosyal medya platformu üzerinden eski üvey babası Muzaffer Alanç'ın gelini Zeynep Alanç'la ortak canlı yayın yaptı. Ancak ikili arasında anlaşmazlık çıktı.

    Bunun üzerine Alanç Ailesi iddiaya göre fenomen Dilan Koç'u "Sana tecavüz edeceğim, kafanı kesip ormana atacağım" diyerek tehdit etmeye başladı.
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        Haberler Yaşam TikTok fenomeni Dilan Koç, sosyal medyada Zeynep Alanç ve ailesiyle tartıştı! ölüm ve tecavüz tehditleri aldı
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