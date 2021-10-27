TikTok fenomeni Dilan Koç, sosyal medyada Zeynep Alanç ve ailesiyle tartıştı! ölüm ve tecavüz tehditleri aldı

Sosyal medyada başlayan kavga, adliyeye taşındı! Olay nisan ayında yaşandı.
Bunun üzerine Alanç Ailesi iddiaya göre fenomen Dilan Koç'u "Sana tecavüz edeceğim, kafanı kesip ormana atacağım" diyerek tehdit etmeye başladı.
Sosyal medyada başlayan kavga, adliyeye taşındı! Olay nisan ayında yaşandı.
Bunun üzerine Alanç Ailesi iddiaya göre fenomen Dilan Koç'u "Sana tecavüz edeceğim, kafanı kesip ormana atacağım" diyerek tehdit etmeye başladı.
Büyük korku yaşayan Koç, paylaştığı videoyla "Ölmek istemiyorum" çağrısı yaptı. Şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma açıldı. İkisi kadın üç şüpheli, gözaltına alındı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma önceki günlerde tamamlandı.
Savcılık, 3 şüpheli hakkında tehdit ve hakaret suçlarından 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. SEDA NUR GÜNAYDIN.