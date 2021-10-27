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    Balıkesir'de yaşanan olay görenlerin yüreğini yaktı

    Yürek yakan olay, 28 Ağustos'ta yaşandı. Balıkesir'de yaşayan Emre Söylemez, üniversite öğrencisi kız kardeşi Minel Söylemez'e (19) ev tutmak için Aydın'a gitmek üzere yola çıktı. Yanında, annesi Fatma (47), babası Hüseyin (53), kız kardeşi Minel ve yakınları 10 yaşındaki Emir Gezici de vardı. Ancak yaşanan trafik kazası sonrası otomobilin bagajındaki LPG tankı bomba gibi patladı. 8 aylık hamile eşi, geçen ay doğan evladına onun adını verdi.

    Bu acının eşi yok

    Yürek yakan olay, 28 Ağustos'ta yaşandı. Balıkesir'de yaşayan Emre Söylemez, üniversite öğrencisi kız kardeşi Minel Söylemez'e (19) ev tutmak için Aydın'a gitmek üzere yola çıktı. Yanında, annesi Fatma (47), babası Hüseyin (53), kız kardeşi Minel ve yakınları 10 yaşındaki Emir Gezici de vardı. Ancak yaşanan trafik kazası sonrası otomobilin bagajındaki LPG tankı bomba gibi patladı.

    Kazada, kurtulan olmadı. Emre Söylemez'den geriye, 8 aylık hamile eşi Büşra kaldı. Eşini kaybetmenin acısını yaşayan genç kadın geçen ay evladını kucağına aldı. Oğluna, kazada kaybettiği eşi Emre'nin ismini veren Büşra Söylemez, evladına sarılarak hayata tutunmaya çalıştığını açıkladı.
    CEYHAN TORLAK

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