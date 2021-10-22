5 bıçağa 1 yıl!

İzmir Buca'da 2 ay önce uyuşturucu madde bağımlısı olan Feyzi Duran (25) ile dini nikahlı birlikte yaşadığı Aysel Perkgün (28) arasında kıskançlık nedeniyle kavga çıktı. Duran, 1 yaşındaki çocuğunun yanında Perkgün'ü dövüp, başında içki şişesi kırdı, ardından banyoya kilitleyerek defalarca bıçakladı. Aldığı 8'i ölümcül, 104 bıçak darbesiyle ağır yaralanan talihsiz kadın, hastanede tedaviye alındı. Gözaltına alınan cani, tutuklandı. Hayati tehlikeyi atlatan Aysel Perkgün ailesiyle birlikte yaşamaya başladı. Duran hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi. İddinamade, caninin bıçakladığı kadının başında oturarak ölmesini beklediği yer aldı.
Ceyhan TORLAK
Ceyhan TORLAK