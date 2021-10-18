Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram (18 Ekim 2021)

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.

Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.





Berfin





Mirza

Berivan ile Emre Çelik'in prensesi Berfin (Üstte) ve prensleri Mirza





Özlem ile Soner Bağcı'nın yakışıklısı Efe ve güzelleri Tuana





Onur ile Dilek Göçen'in güzelleri Ebrar Eslem, Amine Aişe (üstte) ve yakışıklısı Muhammed Hüseyin





Muhammed Hüseyin