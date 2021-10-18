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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram (18 Ekim 2021)

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 18 Ekim 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Size ve çocuklarınıza güzel bire anı: Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.
    Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.


    Berfin


    Mirza

    Berivan ile Emre Çelik'in prensesi Berfin (Üstte) ve prensleri Mirza

    Özlem ile Soner Bağcı'nın yakışıklısı Efe ve güzelleri Tuana

    Onur ile Dilek Göçen'in güzelleri Ebrar Eslem, Amine Aişe (üstte) ve yakışıklısı Muhammed Hüseyin


    Muhammed Hüseyin

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    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram (18 Ekim 2021)
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