Cemal Uzun, 7 yıl önce katledildi! Müge Anlı'da ortaya çıkan katil herkesi şoke etti

Kayseri Sarıoğlan'da Cemal Uzun, iddiaya göre 7 yıl önce nişanlanan kızının altınlarını çalmak için eve giren kar maskeli kişi tarafından öldürüldü.

Gizemli katil, yıllar boyunca bulunamadı. Uzun ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak katilin yakalanması için yardım istedi. Nuri Uzun, "Devlet büyüklerimden yardım istiyorum. Katil bulunsun" diye gözyaşı döktü.

Cinayet dedektifleri, 6 ay boyunca katilin izini sürdü. Aile fertlerinin ifadelerinin aşırı şekilde çeliştiğini ve tutarsız olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmada, maktul Cemal Uzun'un aile içerisinde meydana gelen kavga nedeniyle kardeşi Nuri Uzun tarafından tüfekle öldürüldüğü tespit edildi.

Katil Uzun, tutuklandı. Eşi ve Cemal Uzun'un eşi serbest bırakıldı.