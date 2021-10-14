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    Saplantılı aşığı tarafından öldürülen Sena Altan'dan yürek yakan vasiyet! "Kedim gofret sana emanet"

    Saplantılı aşığı tarafından öldürülen Sena Altan'ın ağabeyine "Kedim gofret sana emanet" vasiyetinde bulunduğu ortaya çıktı. Ancak Gofret, olaydan sonra kayıplara karıştı.

    Gofret sana emanet

    İstanbul'da saplantılı aşıktan kaçan Sena Altan (24), İzmir'e yerleşti. Ancak burada da başka bir saplantılı aşık İlkay Ayeş (25) tarafından kabus yaşadı. Sevgili olma teklifini reddeden genç kız, bıçaklanarak katledildi.

    Altan'ın öleceği içine doğmuşçasına, ölmeden önce ağabeyine, kendisine bir şey olursa, kedisine bakmasını vasiyet ettiği ortaya çıktı.

    Acılı ağabey Ergin Altan, "Sena, Gofret'e çok düşkündü. Ona 'kızım' derdi. Yanından hiç ayırmazdı. Gofret'in evden çıktığına inanmıyorum. Nasıl kaybolduğu konusunda fikrim yok. Kardeşimi kaybettim, onun emaneti kedimiz de kayboldu. Gofretimizi gören duyan olursa haber versin" diye konuştu.

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    Haberler Yaşam Saplantılı aşığı tarafından öldürülen Sena Altan'dan yürek yakan vasiyet! "Kedim gofret sana emanet"
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