Beyin felci hastası İzem, “kalem tutamaz” diyen doktorları şaşırttı

Beyin felci olarak bilinen Serebral Palsi'li İzem Çelikkaya (21), azmi ile hayatta "imkansız" diye bir şeyin olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. İlkokula başladığında, "Bu çocuk kalem bile tutamaz" denilen İzem, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünü kazandı.

İzem, "Benim gibi Serebral Palsi'li çocuklara resim yapmayı öğreteceğim. En büyük hayalim mezun olduğum okulda resim öğretmeni olmak. Okulum, benim hayallerime giden yoldaki engellerimi ortadan kaldırdı. Ben de başka çocukların hayallerinin gerçeğe dönüşmesi için elimden geleni yapacağım" dedi. İzem, resim yaparken özgür ve mutlu olduğunu söyledi.

Anne Mine Çelikkaya (39), "3 çocuğum var ve İzem benim ilk göz ağrım. Belli yaşına kadar hayatımız hep hastanelerde geçti. Biz bu zamanlara kolay gelmedik. Şimdi kızım da üniversiteli. Çocuklarımıza imkân verilirse çocuklar her şeyi başarır" diye konuştu.