Müge Anlı'da aydınlatılan cinayette kan donduran itiraflar: "Ağabeyimi boğarken ip koptu, diğer parçasıyla da yengemi boğdum"





'MÜGE ANLI'YA GİTMESEM BENİ DE ÖLDÜRECEKLERDİ'

Zanlıyla aynı adı taşıyan öldürülen çiftin 19 yaşındaki oğlu Yusuf Turan da "Amcam, olay sırasında oğlu ve eşinin odada olmadığını söyleyerek onları kurtarmaya, ayrıca olayı nefsi müdafaa gibi göstermeye çalışıyor.

Bunları kabul etmiyorum. Ben Müge Anlı'nın programına katılmak için giderken yengem ve kuzenim beni engellemek için ellerinden geleni yaptı. Asıl niyetleri Müge Anlı'ya gitmeseydim, beni de ortadan kaldırmaktı" dedi.

ALİ ALTUNTAŞ