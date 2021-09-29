Müge Anlı'da aydınlatılan cinayette kan donduran itiraflar: "Ağabeyimi boğarken ip koptu, diğer parçasıyla da yengemi boğdum"

Kayseri'de cezaevinden yeni çıkan ağabeyi Mehmet Turan ve yengesi Firdevs Öztürk'ü boğup tandıra gömen Yusuf Turhan'ın (52), 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada verdiği ifade kan dondurdu.
MEHMET TURAN ÖLDÜRÜLDÜ...
Çifte cinayetin faili, savunmasında, olayı şöyle anlattı: "Cinayetten 17 yıl hapis yatan ağabeyim, cezaevinden çıktıktan sonra benden mal isteyip, 'Gerekirse sizi de öldürür, bir 17 yılda öyle yatarım' diye tehdit ediyordu. Eve davet ettim. Elindeki iple beni boğmak istedi. Ben de ipi elinden alıp boğazını sıktım. İp kopunca yere düştü. Odaya giren yengem bana vurmaya başlayınca, ipin kopan diğer yarısı ile de onu boğdum. Önce, çarşıdan torba aldım. Oğlumla birlikte ağabeyimi ve yengemi torbaya koyduk. Bağ evine götürüp, tandıra gömdük. Üzerlerine de beton döktük."
FİRDEVS ÖZTÜRK
'MÜGE ANLI'YA GİTMESEM BENİ DE ÖLDÜRECEKLERDİ'
Zanlıyla aynı adı taşıyan öldürülen çiftin 19 yaşındaki oğlu Yusuf Turan da "Amcam, olay sırasında oğlu ve eşinin odada olmadığını söyleyerek onları kurtarmaya, ayrıca olayı nefsi müdafaa gibi göstermeye çalışıyor.
Bunları kabul etmiyorum. Ben Müge Anlı'nın programına katılmak için giderken yengem ve kuzenim beni engellemek için ellerinden geleni yaptı. Asıl niyetleri Müge Anlı'ya gitmeseydim, beni de ortadan kaldırmaktı" dedi.
ALİ ALTUNTAŞ