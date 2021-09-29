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    Ameliyathanede türkü çalıyor hastalarından istek parça bile geliyor

    Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, kalp doktoru Prof. Dr. Ramazan Özdemir, ameliyathanede türkü çalıyor. Bazen hastalarından istek parça bile geliyor...

    Gül Kireklo
    Türkü söylü’yürek’ ameliyat

    İstanbul'da Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, yaptığı operasyonlarla sadece kalbe dokunmuyor. Ameliyathanede çaldığı türkülerle hastalarının ruhuna da dokunup, kalpten kalbe yol alıyor. Prof. Dr. Özdemir, şunları söylüyor: "Girişimsel kardiyoloji operasyonlarında hasta narkoz verip uyutulmadığı için heyecanlı, stresli oluyor. Türküler, narkoz gibi. Hastalar o kadar alıştı ki 'Doktor bey, Neşet Ertaş'tan bir türkü çalar mısınız?' deyip, istek türküyle operasyona giriyor..."

    Özdemir ve ekibi 2 yıldır hastalara türkü dinletiyor...

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