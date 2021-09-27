Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı Yusufeli

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, "Yusufeli ilçesi olarak zor ve tarihi bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte mevcut ilçe merkezinde yürüttüğümüz çalışmaların yanı sıra yeni Yusufeli içinde canla başla çalışıyoruz. Çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz" dedi.



Artvin'de Yusufeli ilçe sınırları içerisinde inşa edilen ve yapımı tamamlandığında kendi sınıfında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Gövde inşaatı tamamlanan projede bağlantı yolları ve viyadük çalışmalarında sona gelindi. 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından video konferans yöntemiyle temeli atılan proje sonrasında Yusufeli Barajı ve HES'in devreye alınmasıyla birlikte Türkiye'nin hidroelektrik enerji üretim kapasitesinin yüzde 2 oranında artacağı, tesisin aynı zamanda havzadaki diğer barajların enerji üretimine yüzde 10 oranında katkı sağlayacağı, 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacını karşılayacağı da aktarıldı.

Bu proje kapsamında su altında kalacak olan Yusufeli ilçesi tarihinde yedinci kez yer değiştirmek için hazırlıklarını yapıyor. Yeni Yusufeli yeni yerinde yükselirken çevresinde sosyal alanları geliştirmek için Yusufeli Belediyesi çalışmalarına devam ediyor.

SEYİR TEPESİ MİLLET BAHÇESİ

2019 seçimlerinde vaat olarak ortaya konulan projelerden biri olan Seyir Tepesi Millet Bahçesi'nin çalışmalarında sona gelindi. Yaklaşık olarak 2,5 dönümlük alanı kaplayan Seyir Tepesi Millet Bahçesi içerisinde kamelyalar, çocuk parkları, umuma açık tuvaletler, mescit ve yeni Yusufeli'ni, baraj gölünü ve Yusufeli viyadüğünü panoramik olarak seyretme imkânı veren seyir terası yer alıyor.

Bölgenin önemli bir rekreasyon alanı olacak olan alanda şu anda peyzaj için 35 ağaç, 150 çalı türü bitkinin dikim çalışması yapıldı. 2022 yılı içerisinde yapımı bitirilip milletin hizmetine sunulması planlanıyor. Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin,"Yusufeli ilçesi olarak zor ve tarihi bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte mevcut ilçe merkezinde yürüttüğümüz çalışmaların yanı sıra yeni Yusufeli içinde canla başla çalışıyoruz. Belediye olarak bir adım ilerisi görüyor ve yeni Yusufeli'ne değer katacak olan Turizm Tesis alanlarını kendi imkânlarımızla inşa ediyoruz.

Adamkaya Sosyal Tesisleri, Seyir Tepesi Millet Bahçesi ve Şehitler Tepesi Sosyal Tesisleri ve Anıt Müzesi olmak üzere 3 bölümden oluşan projemiz ile yeni ilçemize artı değerler katmayı amaçlıyoruz. Seyir Tepesi Millet Bahçesi projemizde alt yapı çalışmalarımız bitti üst yapı çalışmalarında ise sona yaklaşmış bulunmaktayız. Hep söylediğimiz gibi "Yeni Yusufeli'ni Birlikte İnşa Ediyoruz" dedi.

MEZARLIKLAR BIRAKILMAYACAK

Arvin'in Yusufeli ilçesi sınırlarında inşası devam eden Yusufeli Barajı ve HES İnşaatı nedeniyle bir ilçe merkezi ve dört köy tamamen, on altı köy ise kısmen sular altında kalacak. Su altında kalacak olan yerleşim yerlerinde bulunan her şey ile birlikte mezarlıklar da bu makûs talihe boyun eğerek su altında kalmış olacak. Mezarlarını su altında bırakmak istemeyen yöre halkının talepleri doğrultusunda mezarlıkları taşıma işlemleri ile ilgili çalışmalar başladı. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan mezarlıkların taşınması işlemleri öncesinde özellikle ilçe merkezinde bulunan mezarlıklarda Yusufeli Belediyesi tarafından bir çalışma yapılarak mahalli bilirkişiler ile birlikte gerekli tespitler sonrasında mezarların kimlere ait oldukları belirlendi ve Yusufeli Belediyesi Mezarlık Bilgi Sistemine kayıtları yapıldı.

Bu sayede taşınma işlemi başladığında numaralandırılmış olan mezarın kime ait olduğu taşınıp taşınmayacağı gibi konulara önceden çözüm bulunmuş oldu. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Yusufeli Yeni Mezarlık Alanında çalışmalar devam ediyor. Bu bağlamda ilgili idare mezarlık çevre düzenlemesi çalışmasını bitirdikten sonra su altında kalacak olup mezarlarının taşınmasını isteyen yöre sakinlerinin taleplerini yerine getirerek mezarları eski yerlerinden alarak yeni yerlerine nakil edecek.

İLÇE MERKEZİ TAŞINIYOR

Yusufeli Barajı ve HES inşaatı projesi kapsamında Yusufeli ilçe merkezi sular altında kalacak olması nedeniyle ilçe merkezi yeni yerine taşınacak. Yusufeli yeni yerleşim yeri mevcut ilçenin hemen üst kısmındaki Yansıtıcılar-Sakut mevkiine inşa ediliyor. Yusufeli yeni yerleşim yeri çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dört bölgeden oluşacak olan yeni ilçe yerinde konut inşatları bitme aşamasına geldi. Alt yapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmaları başladı.