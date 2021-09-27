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    Sosyetik Deniz Melisa Kanatlı eşini ve kayınpederini ihbar etti! (Yaşam haberleri)

    Sosyetik Deniz- Melisa Kanatlı, 2010'da evlendi. Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Çift, şubat 2020'de ayrılmaya karar verdi. Boşanma davası sürerken Deniz Kanatlı, oturduğu siteden çıkış yaptığı sırada bir aracın kendisini takip ettiğinden şüphelendi. Yaptığı incelemede kayınpederi Ergün Savgı'nın 12 bin lira ödeyerek kendisine dedektif tuttuğunu öğrendi! Bunun üzerine eşini ve kayınpederini ihbar etti!

    Özel hayata savgı

    Sosyetik Deniz- Melisa Kanatlı, 2010'da evlendi. Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Çift, şubat 2020'de ayrılmaya karar verdi. Boşanma davası sürerken Deniz Kanatlı, oturduğu siteden çıkış yaptığı sırada bir aracın kendisini takip ettiğinden şüphelendi. Yaptığı incelemede kayınpederi Ergün Savgı'nın 12 bin lira ödeyerek kendisine dedektif tuttuğunu öğrendi! Bunun üzerine eşini ve kayınpederini ihbar etti! Savcılık, baba kız hakkında 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma' suçlarından dava açılmasına karar verdi. DİLEK YAMAN DEMİR.

    CORANAVİRÜS
    Covid, en çok hamileleri tehdit etmeye başladı. Adana'da yaşayan Gülpembe Ünlü (30), 8 aylık hamileyken COVİD-19'a yakalandı. Durumu ağırlaşınca, bebeği sezaryenle alındı. Bir ay erken doğan Öykü Bade bebek kuvöze, anneyse yoğun bakıma alındı. 20 günlük tedaviyle hastalığı atlatan Ünlü, hala bebeğini kucağına alamadı. "Bebeğimi daha hiç göremedim. Fotoğraflarına bakarak hasret gidermeye çalışıyorum" diyerek ağladı.

    PESROL!
    İngiltere    , geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldı. Bu nedenle AB ülkeleriyle arasında nakliye sıkıntısı başladı! Buna bir de COVİD-19 salgını eklenince ülkede gıdadan petrole pek çok alanda kriz yaşandı. Enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede 'çok az sayıda' petrol istasyonunun kapatılacağını açıklayınca halk paniğe kapıldı! Herkes benzin istasyonlara aktı. Benzincilerin önünde oluşan uzun kuyruklar şaşkınlık yarattı.

        PARMAK HESABI
        Kahramanmaraş'ta         yaşayan Hatice Timurkaan'ın (65) sol ayağının 2 parmağı, 2018'de diyabet hastalığı nedeniyle kesildi. Timurkaan, 3 Kasım'da pansuman için başka bir özel hastaneye gitti. Ancak vücudunda enfeksiyon tespit edildi. Yoğun bakımda can verdi.

        6 DOKTORA DAVA
        Ölümünün         ardından diş hekimi olan kızı Cennet Taşdemir ihmal olduğunu iddia ederek doktorları ve hastaneyi savcılığa şikayet etti. 5 milyon lira tazminat istedi. Savcılık 6'sı doktor, 7 kişi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Taşdemir, "Annemin kıyafetlerini hala kokusu gitmesin diyerek yıkamadık" dedi.

        30 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 29 milyon 824 bin 958 lira devretti. 5 bilenler 21 bin 865'er, 4 bilenler 476'şar, 3 bilenler 26'şar, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

        1 KİŞİYE 1.4 MİLYON
        5+1 bilen 1 kişi 1 milyon 425 bin 249 lira kazandı. 5 bilenler 5 bin 601'er, 4+1 bilenler 651'er, 4 bilenler 55'er, 3+1 bilenler 28'er, 3 bilenler 8'er, 2+1 bilenler 10'ar, 1+1 bilenler 5'er, 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.
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        Haberler Yaşam Sosyetik Deniz Melisa Kanatlı eşini ve kayınpederini ihbar etti! (Yaşam haberleri)
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