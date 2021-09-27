Sosyetik Deniz Melisa Kanatlı eşini ve kayınpederini ihbar etti! (Yaşam haberleri)

Sosyetik Deniz- Melisa Kanatlı, 2010'da evlendi. Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Çift, şubat 2020'de ayrılmaya karar verdi. Boşanma davası sürerken Deniz Kanatlı, oturduğu siteden çıkış yaptığı sırada bir aracın kendisini takip ettiğinden şüphelendi. Yaptığı incelemede kayınpederi Ergün Savgı'nın 12 bin lira ödeyerek kendisine dedektif tuttuğunu öğrendi! Bunun üzerine eşini ve kayınpederini ihbar etti! Savcılık, baba kız hakkında 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma' suçlarından dava açılmasına karar verdi. DİLEK YAMAN DEMİR.