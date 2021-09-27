Sosyetik Deniz Melisa Kanatlı eşini ve kayınpederini ihbar etti! (Yaşam haberleri)

Sosyetik Deniz- Melisa Kanatlı, 2010'da evlendi. Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Çift, şubat 2020'de ayrılmaya karar verdi. Boşanma davası sürerken Deniz Kanatlı, oturduğu siteden çıkış yaptığı sırada bir aracın kendisini takip ettiğinden şüphelendi. Yaptığı incelemede kayınpederi Ergün Savgı'nın 12 bin lira ödeyerek kendisine dedektif tuttuğunu öğrendi! Bunun üzerine eşini ve kayınpederini ihbar etti! Savcılık, baba kız hakkında 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma' suçlarından dava açılmasına karar verdi. DİLEK YAMAN DEMİR.
CORANAVİRÜS
Covid, en çok hamileleri tehdit etmeye başladı. Adana'da yaşayan Gülpembe Ünlü (30), 8 aylık hamileyken COVİD-19'a yakalandı. Durumu ağırlaşınca, bebeği sezaryenle alındı. Bir ay erken doğan Öykü Bade bebek kuvöze, anneyse yoğun bakıma alındı. 20 günlük tedaviyle hastalığı atlatan Ünlü, hala bebeğini kucağına alamadı. "Bebeğimi daha hiç göremedim. Fotoğraflarına bakarak hasret gidermeye çalışıyorum" diyerek ağladı.
PESROL!
İngiltere, geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldı. Bu nedenle AB ülkeleriyle arasında nakliye sıkıntısı başladı! Buna bir de COVİD-19 salgını eklenince ülkede gıdadan petrole pek çok alanda kriz yaşandı. Enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede 'çok az sayıda' petrol istasyonunun kapatılacağını açıklayınca halk paniğe kapıldı! Herkes benzin istasyonlara aktı. Benzincilerin önünde oluşan uzun kuyruklar şaşkınlık yarattı.