Trabzon'da skandal bir olay yaşandı! Migren teşhisi koyulan kadın beyin kanamasından öldü

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde skandal bir olay yaşandı. 41 yaşındaki Gül Sandıkçı, 15 Ağustos'ta şiddetli baş ağrısı şikayetiyle Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi'ne gitti. Acil serviste 'migren' teşhisi koyulan Sandıkçı, evine gönderildi. 2 saat sonra yeniden fenalaşınca kaldırıldığı aynı hastanede bu kez beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı.

Sandıkçı, farklı hastaneye sevk edildi. Gül Sandıkçı, ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde 18'inci günde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gül Sandıkçı'nın eşi Erkan Sandıkçı'nın, ilk muayenede yanlış teşhis koyduğu iddiasıyla Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi'nin acil servis sorumlu hekimi Ö.Ç. hakkındaki suç duyurusunda bulundu. Erkan Sandıkçı, "Doktor bey yerinden kalkıp hastaya hiçbir müdahalede bulunmadı. Sadece 'Neyiniz var?' dedi. Eşim de 'Hocam böyle bir ağrı hayatımda görmedim' dedi. Doktor uzaktan 'migren' teşhisi koydu. Eşim de 'Emin misiniz' deyince bu kez doktor 'O zaman siz gelin, benim koltuğuma oturun' şeklinde alaycı bir ifade kullandı" dedi.