Semih Taşdemir, trafik kazası yaptı. 752 gün komada kaldı! Yeniden ayağa kalktı

Antalya'da yaşayan Semih Taşdemir, 2015'te arkadaşının yeni aldığı motosikletle yola çıktı. Bir süre sonra kaza yaptı. Ağır yaralandı. Yoğun bakıma alındı. 29 kez ameliyat masasına yattı.

Beslenmesi için boğazına delik açıldı. Yaşamasının mucize olacağı vurgulandı. Yaşarsa bile ayağa kalkamayacağı açıklandı. Bu sırada ailesi fizyoterapist Mustafa Erkol ile tanıştı. Erkol, ilk tanıştığında konuşamayan Taşdemir'le göz kapakları aracılığıyla temas sağladı.

Ve Taşdemir, Erkol'un yaptığı tedavi sonrasında 1.5 yıl sonra ilk defa ayağa kalktı. Desteksiz yürümeye başladı. Mucizeyi şu sözlerle anlattı: "2-3 yaşında çocuk gibiydim. Ayağa kalkmam büyük bir mucize. Kimse bunu beklemiyordu..."