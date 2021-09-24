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    Ezgi Aydındağ, NATO subayı Reginald Thevenin'in kendisine çarpması sonucu felç kaldı! Cani adam serbest bırakıldı!

    Ezgi Aydındağ, daha 19 yaşındaydı. NATO subayı Reginald Thevenin’in kullandığı arabanın çarpması sonucu felç kaldı. Cani adamsa serbest bırakıldı! Söz verdiği tedavi masraflarını bile karşılamadı. Vicdanlara sığmayan olayda, iddianame ancak 3 ay sonra hazırlandı. Acılı aile haykırdı: Adalet istiyoruz.

    Vicdanları Ezgi geçti
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    Korkunç olay, 1 Temmuz'da Muğla Bodrum'da yaşandı. Karşıdan karşıya geçmek isteyen 19 yaşındaki Ezgi Aydındağ'a, Skorsky helikopter mühendisi ve NATO görevlisi olan ABD vatandaşı Reginald Thevenin'in kullandığı araba çarptı!

    Metrelerce yükseğe savrulan ve asfalta çakılan Ezgi, omurilik bağları koptuğu için felç kaldı! Yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kaza sonrası gözaltına alınan Thevenin'se serbest kaldı.

    FİYATI DUYUNCA KAÇTI!
    Olay sonrası Ezgi'yi tedavi için İstanbul'da özel bir hastaneye götüren Thevenin, 121 bin 888 liralık masrafı duyunca kayıplara karıştı!

        Genç kızı felç bırakan caninin hiçbir ceza almamasıysa Türkiye'nin tepkisini topladı. İddianame, ancak 3 ay sonra hazırlandı.

        Aydındağ'ın avukatı Seray Gödekmerdan Erdoğan, "19 yaşında bir genç kız hayat boyu yatağa mahkum edilmiştir. İddianamede şoförün aracı hızlı kullandığı ve kırmızı ışığı ihlal ettiği belirtilmiştir. Bir an önce adaletin tecelli etmesini bekliyoruz" açıklaması yaptı.
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        Haberler Yaşam Ezgi Aydındağ, NATO subayı Reginald Thevenin'in kendisine çarpması sonucu felç kaldı! Cani adam serbest bırakıldı!
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