Ezgi Aydındağ, NATO subayı Reginald Thevenin'in kendisine çarpması sonucu felç kaldı! Cani adam serbest bırakıldı!

Korkunç olay, 1 Temmuz'da Muğla Bodrum'da yaşandı. Karşıdan karşıya geçmek isteyen 19 yaşındaki Ezgi Aydındağ'a, Skorsky helikopter mühendisi ve NATO görevlisi olan ABD vatandaşı Reginald Thevenin'in kullandığı araba çarptı!
Metrelerce yükseğe savrulan ve asfalta çakılan Ezgi, omurilik bağları koptuğu için felç kaldı! Yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kaza sonrası gözaltına alınan Thevenin'se serbest kaldı.
FİYATI DUYUNCA KAÇTI!
Olay sonrası Ezgi'yi tedavi için İstanbul'da özel bir hastaneye götüren Thevenin, 121 bin 888 liralık masrafı duyunca kayıplara karıştı!