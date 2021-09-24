Ezgi Aydındağ, NATO subayı Reginald Thevenin'in kendisine çarpması sonucu felç kaldı! Cani adam serbest bırakıldı!

Aydındağ'ın avukatı Seray Gödekmerdan Erdoğan, "19 yaşında bir genç kız hayat boyu yatağa mahkum edilmiştir. İddianamede şoförün aracı hızlı kullandığı ve kırmızı ışığı ihlal ettiği belirtilmiştir. Bir an önce adaletin tecelli etmesini bekliyoruz" açıklaması yaptı.