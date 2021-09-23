ABD'li bir NATO subayı yaya geçidinden geçen Ezgi'ye çarptı! Fakat serbest bırakıldı

1 Temmuz'da bir otomobilin yaya geçidinde çarptığı 19 yaşındaki Ezgi Aydındağ, felç kaldı. Ezgi'ye çarpan ve yüzde yüz kusurlu bulunan şüpheli NATO'da görevli ABD vatandaşı Reginald Thevenin ise serbest kaldı.

Savcılık soruşturmasının devam ettiği dosyada Thevenin hakkında yurt dışı çıkış yasağı konuldu. 2 ağır ameliyat geçiren Ezgi'nin ise tedavisi İstanbul'da özel bir hastanede devam ediyor.

42 GÜN HASTANEDE YATTI

Ezgi'nin annesi Fikriye Aydındağ, Thevenin'in yüzde yüz kusurlu bulunmasına ve tedavi için vaad ettiği sözleri tutmamasına isyan etti. Aydındağ, "Şüpheli buradaki tedavi masraflarını karşılayacağını söyledi.

Ancak 42 gün hastanede kaldık ve 35 günü biz kendimiz ödemek zorunda kaldık. Kızıma çarpan kişiyi defalarca aradık ancak telefonlarımızı açmadı. Arabamızı sattık ve kredi çekip öyle hastane masraflarını karşıladık. Bu adamın serbest bırakılması da bir skandal" dedi.