Antalya Manavgat'ta dehşet! Ustasını bıçakla rehin aldı

Antalya Manavgat'ta restoranda garson olarak çalışan Kamil Tarık A, sigortasının yapılmamasına kızdı! Ustabaşı Lütfü Salman'ı boğazına iki bıçak dayayarak rehin aldı! Olay yerine giden polis ekipleri, genç adamı ikna etmek için uğraştı. Ancak başarılı olamadı. Bu sırada işyerinden çıkan Kamil Tarık A, ustabaşıyla birlikte çevreyolunda da eylemini sürdürünce olay yerine Özel Harekat polisleri çağırıldı.
Yaklaşık 4 saat süren rehine krizi sırasında ustabaşı, Kamil Tarık A.'nın bir anlık dalgınlığından yararlanarak kaçtı! Boğazında kesikler oluşan ve kıyafetleri tamamen kan olan ustabaşı ise hastaneye kaldırıldı. A, "Ben uyuşturucunun etkisi altındaydım. Ne yaptığımı bilmiyordum. Öldürme kastım yoktu, öldürmek isteseydim, öldürürdüm" dedi.
Gözaltına alınan zanlı, 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.
Yaklaşık 4 saat süren rehine krizi sırasında ustabaşı, Kamil Tarık A.'nın bir anlık dalgınlığından yararlanarak kaçtı! Boğazında kesikler oluşan ve kıyafetleri tamamen kan olan ustabaşı ise hastaneye kaldırıldı. A, "Ben uyuşturucunun etkisi altındaydım. Ne yaptığımı bilmiyordum. Öldürme kastım yoktu, öldürmek isteseydim, öldürürdüm" dedi.
Gözaltına alınan zanlı, 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.