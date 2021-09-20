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    Ana rejim! Tüp bebek tedavisi için 130’dan 82 kiloya indi

    İstanbul'da evlat hasretiyle yanıp tutuşan anne adayı Ebru Aktekin tüp bebek tedavisi için 130’dan 82 kiloya indi. Hamile kalıp oğlunun kalp atışını dinledi.

    Ana rejim!
    İstanbul'da muhasebeci Ebru Aktekin (38) ile bankacı Cafer Aktekin 12 yıl önce evlendi. Bebekleri olmayınca iki kez tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmayı denedi. Ancak Aktekin'in 130 kilo olması, bu tedaviyi engelledi.



    Çareler arayan çift, Prof. Dr. Bülent Tıraş'ın 'Kilolu olmak anne hayallerini engellemez sadece erteler' sözleri üzerine karar verdi. Aktekin, sıkı bir diyete girişti. 9 ayda tam 48 kilo inceldi. 82 kiloya inince, embriyo transferi gerçekleşti.



    Şimdi 5 aylık hamile olan anne adayı, "Oğlumun ilk kalp sesini duyduğumda başka bir dünyada olduğumu hissettim. Mucizenin sesiydi bu. Eşi benzeri olmayan bir ses. Oğlum Asil Karan kucağıma alacağım günü heyecanla bekliyorum" dedi.

    GÜL KİREKLO
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    Haberler Yaşam Ana rejim! Tüp bebek tedavisi için 130’dan 82 kiloya indi
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