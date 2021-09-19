Zanlılara 70 milyon TL vekalet vermiş! Adana Seyhan'da işadamı Koray Sarısaçlı kaçırıldı

Adana Seyhan'da işadamı Koray Sarısaçlı (56), işyerinden çıktığı esnada yüzlerini bez parçasıyla gizleyen 4 kişinin saldırısına uğradı. Zanlılar, Sarısaçlı'yı plakası sökülen bir otomobile zorla bindirip kaçırdı.

İşadamını kaçıran kişilerin Rıdvan T. (31), Yusuf T. (33), Erol A. (34) ve Haydar A. (39) olduğu tespit edildi. Koray Sarısaçlı'nın kızı Rabia Sarısaçlı ve eski eşi Asuman Sarısaçlı'ya ait 70 milyon lira değerinde 6 arsa ve gayrimenkul ile birlikte bir laboratuvar ve özel bir hastanenin satışı için kendisini kaçıran Yusuf T.'ye vekâlet verdiği ortaya çıktı.

Yusuf T. ve Haydar A. ile aracı kullanan Erdal E. gözaltına alındı. T. ve A. tutuklandı. Polis, 2 şüpheliyi daha arıyor.Murat KARAMAN.