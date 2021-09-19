Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Zanlılara 70 milyon TL vekalet vermiş! Adana Seyhan'da işadamı Koray Sarısaçlı kaçırıldı

    İşadamı Koray Sarısaçlı, daha önce 70 milyon liralık mal varlığının satışı için vekalet verdiği kişiler tarafından kaçırıldı. 4 kişiden ikisi tutuklandı. 2 kişi ile işadamı ise sırra kadem bastı.

    İşadamı kaçırıldı

    Adana Seyhan'da işadamı Koray Sarısaçlı (56), işyerinden çıktığı esnada yüzlerini bez parçasıyla gizleyen 4 kişinin saldırısına uğradı. Zanlılar, Sarısaçlı'yı plakası sökülen bir otomobile zorla bindirip kaçırdı.

    İşadamını kaçıran kişilerin Rıdvan T. (31), Yusuf T. (33), Erol A. (34) ve Haydar A. (39) olduğu tespit edildi. Koray Sarısaçlı'nın kızı Rabia Sarısaçlı ve eski eşi Asuman Sarısaçlı'ya ait 70 milyon lira değerinde 6 arsa ve gayrimenkul ile birlikte bir laboratuvar ve özel bir hastanenin satışı için kendisini kaçıran Yusuf T.'ye vekâlet verdiği ortaya çıktı.

    Yusuf T. ve Haydar A. ile aracı kullanan Erdal E. gözaltına alındı. T. ve A. tutuklandı. Polis, 2 şüpheliyi daha arıyor.Murat KARAMAN.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’li Çeviköz’den skandal Mavi Vatan sözleri!
    Haberler Yaşam Zanlılara 70 milyon TL vekalet vermiş! Adana Seyhan'da işadamı Koray Sarısaçlı kaçırıldı
        SON DAKİKA