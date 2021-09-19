11 aslanı hapsettiler! 20 dakikalık tur için yüzlerce lirayı cebe indirdiler

Şaşkına çeviren olayın adresi Antalya'nın Kepez İlçesi'ydi. Bir eğlence merkezi, 5 dönümlük ormanlık alanı telle çevirdi. Kamyonetle aslan safarisi düzenledi.

Sosyal medya hesabından da "Vahşi dostlarımızla tanışmak için Aslan Safari'yi ziyaret edin" başlığıyla vatandaşları davet etti. 20 dakikalık tur için yetişkinlerden 100, 6-12 yaş arası çocuklardan ise 75 lira istedi. 11 aslanın hapsedildiği alan, tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. Hayvanseveler, aslanların doğal yaşam alanlarında olmadığını söyledi.

Antalya Candost Derneği Arife Yanık, "Gördüklerimize inanamadık. Hepimiz şaşırdık. Türkiye'de 'aslan parkı' adı altında bir ruhsatlandırma şekli yok. Aslanların Balıkesir'deki üretim çiftliğinden geldiğini öğrendik. Araçta bir sorun çıkarsa insanlar orada mahsur kalacak" dedi. İşletme sahibi ise tüm kayıt ve izinlerinin tam olduğunu dile getirdi.