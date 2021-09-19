Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    11 aslanı hapsettiler! 20 dakikalık tur için yüzlerce lirayı cebe indirdiler

    Antalya'da bir eğlence merkezi, ‘aslan park’ açtı. Ormanlık alanda kamyonetlerle 11 aslanın arasında tur attırdı! 20 dakika süren bu ziyaret için kişi başı tam 100 lira aldı. Büyük tepki topladı...

    Olmadı aslanım!

    Şaşkına çeviren olayın adresi Antalya'nın Kepez İlçesi'ydi. Bir eğlence merkezi, 5 dönümlük ormanlık alanı telle çevirdi. Kamyonetle aslan safarisi düzenledi.

    Sosyal medya hesabından da "Vahşi dostlarımızla tanışmak için Aslan Safari'yi ziyaret edin" başlığıyla vatandaşları davet etti. 20 dakikalık tur için yetişkinlerden 100, 6-12 yaş arası çocuklardan ise 75 lira istedi. 11 aslanın hapsedildiği alan, tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. Hayvanseveler, aslanların doğal yaşam alanlarında olmadığını söyledi.

    Antalya Candost Derneği Arife Yanık, "Gördüklerimize inanamadık. Hepimiz şaşırdık. Türkiye'de 'aslan parkı' adı altında bir ruhsatlandırma şekli yok. Aslanların Balıkesir'deki üretim çiftliğinden geldiğini öğrendik. Araçta bir sorun çıkarsa insanlar orada mahsur kalacak" dedi. İşletme sahibi ise tüm kayıt ve izinlerinin tam olduğunu dile getirdi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yeni emekliye 3’lü kazanç
    Haberler Yaşam 11 aslanı hapsettiler! 20 dakikalık tur için yüzlerce lirayı cebe indirdiler
        SON DAKİKA