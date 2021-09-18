Bisikletçi kadının ölümüne neden olan sürücü, "Dur levhasına uymadı" dedi

İzmir'de antrenman sırasında kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'ın ölümüne neden olan 3 sanık, hakim karşısına çıktı. Menemen 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde savunma yapan tutuksuz sanık A.Y. "Aslan'ın dur levhasına uyarak durması gerekirdi" dedi.

Baba Reşat Aslan, "Dur levhası yolun boş olup olmadığını kontrol içindir. Yolun boş olduğunu gördükten yaklaşık 36 metre sonra olay gerçekleşmiştir. Sanık beyanını kabul etmiyorum" diyerek ifadeye tepki gösterdi. Kızımın kazaen değil, bilerek öldürüldüğünü düşünüyorum. Kızımın kaçacak yeri yoktu. Cinayetten ceza verilmeli" dedi.

Savcı, tutuksuz sanıkların ayrı ayrı "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.