Adana'da, 'ütü tostu' ile meşhur Tostçu Mahmut trafik kazasında yaşamını yitirdi (Yaşam haberleri)

COOK PAHALI

Türkiye'de 24 Eylül'de ön siparişe açılacak ve 1 Ekim'de ise satışına başlanacak olan iPhone 13 modellerinin fiyatları açıklandı. Apple CEO'su Tim Cook'un tanıttığı İphone 13'ün fiyatının 10 bin 999 TL'den başladığı ve 22 bin 999 TL'ye kadar çıktığı anlaşıldı. ABD'de ise bu fiyatların 699 dolar ile 1599 dolar arasında değiştiği hatırlatıldı. En pahalı yeni iPhone olan 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max'in 22 bin 999 TL'lik fiyatının 9 bin 279 TL'si KDV ve yasal ücretler oluşturuyor.