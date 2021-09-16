Adana'da, 'ütü tostu' ile meşhur Tostçu Mahmut trafik kazasında yaşamını yitirdi (Yaşam haberleri)

Adana'da, 'ütü tostu' ile meşhur Anıl Kurt (27), minibüsle aşırı hız yaptı. Bir TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada hayatını kaybetti. Kurt'un, kazadan dakikalar önce sosyal medyada paylaştığı görüntüler ortaya çıktı. Kurt'un Müslüm Gürses şarkısı dinlerken saatte 206 kilometre hızla ilerlediğini gösteren görüntüyü paylaştığı anlaşıldı.
CAM PAZARI!
Kayseri'de, Şura Asena A., evinin oturma odasındaki pencereden beton zemine düşerek, ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Polis, olay sırasında çığlık seslerinin duyulduğunu öğrenerek, evde birinin daha olduğunu anladı. Araştırma sonucu evde bulunan kişinin, 2 suçtan aranan S.T. olduğu ortaya çıktı. Yakalanan zanlı, kavga ettiği kadını camdan attığını anlattı. Kadının hala hayati tehlikeyi atlatamadığı açıklandı.
KALP YARASI!
İstanbul Pendik'te Abdülmecit Yılmaz (46), kız arkadaşı Zöhre K ile gittiği otelde 'Kalbim sıkışıyor' dedikten sonra hayatını kaybetti. Paniğe kapılan genç kadın, otelin çatısına çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan kadın, ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alındı.