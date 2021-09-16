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    Adana'da, 'ütü tostu' ile meşhur Tostçu Mahmut trafik kazasında yaşamını yitirdi (Yaşam haberleri)

    Adana'da, 'ütü tostu' ile meşhur Anıl Kurt, minibüsle aşırı hız yaptı. Bir TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada hayatını kaybetti. Kurt'un, kazadan dakikalar önce sosyal medyada paylaştığı görüntüler ortaya çıktı.

    Ölüm hızı

    Adana'da, 'ütü tostu' ile meşhur Anıl Kurt (27), minibüsle aşırı hız yaptı. Bir TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada hayatını kaybetti. Kurt'un, kazadan dakikalar önce sosyal medyada paylaştığı görüntüler ortaya çıktı. Kurt'un Müslüm Gürses şarkısı dinlerken saatte 206 kilometre hızla ilerlediğini gösteren görüntüyü paylaştığı anlaşıldı.

    CAM PAZARI!
    Kayseri'de,     Şura Asena A., evinin oturma odasındaki pencereden beton zemine düşerek, ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Polis, olay sırasında çığlık seslerinin duyulduğunu öğrenerek, evde birinin daha olduğunu anladı. Araştırma sonucu evde bulunan kişinin, 2 suçtan aranan S.T. olduğu ortaya çıktı. Yakalanan zanlı, kavga ettiği kadını camdan attığını anlattı. Kadının hala hayati tehlikeyi atlatamadığı açıklandı.

    KALP YARASI!
    İstanbul     Pendik'te Abdülmecit Yılmaz (46), kız arkadaşı Zöhre K ile gittiği otelde 'Kalbim sıkışıyor' dedikten sonra hayatını kaybetti. Paniğe kapılan genç kadın, otelin çatısına çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan kadın, ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alındı.

        62 MİLYON TL DEVRETTİ
        6, 5+1 ve 5 bilen çıkmayınca 61 milyon 712 bin 227 lira devretti. 4 bilenler 2 bin 813'er, 3 bilenler 111'er, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.

        1 TALİHLİYE 533 BİN
        5+1 bilen 1 kişi, 533 bin 523 lira kazandı. 5 bilen 3 kişi 10 bin 870'er, 4+1 bilenler 494'er, 4 bilenler 41'er, 3+1 bilenler 28'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 11'er, 1+1 bilenler 5'er, 0+1 bilenler 5'er lira alacak.

        TIPHANE!
        Başarı ve azim dolu haberin adresi Elazığ'dı... 23 yaşındaki Hasan Coşkun 2016'da ailesine destek olmak için Fırat Üniversitesi'ndeki kütüphanenin inşaatında çalıştı. Bir yandan da üniversite sınavına hazırlandı. Emeklerinin karşılığını alan Coşkun, aynı yıl Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Bugün 5'inci sınıf öğrencisi olan genç, duygularını şöyle anlattı: Hayatın insanı çalışınca nereden alıp nereye götüreceğini gördüm. Ailem için de gurur verici şeyler. Zamanında inşaatında çalışıp para biriktirmeye çalıştığım yerde, şimdi doktor olarak derslerime çalışmak ve okul sonrası uzmanlığım için çalışmak inanılmaz iyi hissettiriyor.

            MEMLECAT MESELESİ
            Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesi, kedilerin davranışlarını araştırdı. 26 farklı ırktan 4 bin 300'den fazla kediyi mercek altına aldı. Van kedisinin en saldırgan tür olduğunu açıkladı. Ancak tepki aldı. Özellikle yıllardır Van kedisi besleyen vatandaşlar, araştırmanın gerçek dışı olduğunu vurguladı. Onların arasında berber Fethi Tarcan da vardı. Tarcan, "Van kedisi çocuk gibidir. Eve gittiğinizde sizi kokunuzdan tanıyarak yanınıza geliyor. Uysal ve akıllı bir hayvandır" diye çıkıştı!

            İSTANBUL ZİRVEDE
            İstanbul            , tarihi dokusuyla büyüledi. Ünlü seyahat dergisi Travel+Leisure'nin düzenlediği ankette dünyanın en iyi üçüncü, Avrupa'nın ise en iyi birinci şehri seçildi. Four Seasons Hotel Sultanahmet ise En İyi Oteller kategorisinde 25. sıraya yükseldi.

            SINIRLARI AŞIYOR
            Covid-19'a karşı tedbirler artırıldı. Aşı olmamış kişilerin PCR testi yaptırmadan seyahat etmesi yasaklandı. Ankara'da yaşayan Ahmet Tanman (52) ise hem aşıya hem de teste itiraz edince İstanbul'a gitmek için otobüs bileti alamadı! Başkentten İstanbul'a yürümeye başladı! "Gerekirse evimi taşırım giderim köyde dağda yaşarım. Yine de aşı olmam" açıklaması yaptı.

                COOK PAHALI
                Türkiye'de                 24 Eylül'de ön siparişe açılacak ve 1 Ekim'de ise satışına başlanacak olan iPhone 13 modellerinin fiyatları açıklandı. Apple CEO'su Tim Cook'un tanıttığı İphone 13'ün fiyatının 10 bin 999 TL'den başladığı ve 22 bin 999 TL'ye kadar çıktığı anlaşıldı. ABD'de ise bu fiyatların 699 dolar ile 1599 dolar arasında değiştiği hatırlatıldı. En pahalı yeni iPhone olan 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max'in 22 bin 999 TL'lik fiyatının 9 bin 279 TL'si KDV ve yasal ücretler oluşturuyor.

                YOLSUZLUK TANIĞI DENİZE ÇAKILDI
                İSRAİL'DEN Yunanistan'a gitmekte olan Cessna 172 tipi uçak Sisam (Samos) Adası yakınlarında denize çakıldı. Uçağı, İsrail haberleşme Bakanlığı'ndan emekli müdür Haim Garon'un kullandığı anlaşıldı. Garon'un eşi Esti Garon ile öldükleri açıklandı. Uçağın düşüş nedeni açıklanmadı. Geron'un, eski Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı açılan yolsuzluk davasının tanıklarından biri olduğu bilgisi paylaşıldı.

                VATANDAŞ TUBA
                Kosovalı Murtezi ailesi, Sırp zulmünden korktu. Türkiye'ye koştu. Kızları Tuba da İstanbul'da doğdu. Pasaportu olmayınca dönüşte sepetle ülkesine sokuldu. Şimdi tek isteği Türk vatandaşı olmak...
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                CHP’nin ’50 metrobüs’ yalanına karşı gerçekler
                Haberler Yaşam Adana'da, 'ütü tostu' ile meşhur Tostçu Mahmut trafik kazasında yaşamını yitirdi (Yaşam haberleri)
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