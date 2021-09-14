Sivas'ta korkunç kaza! Anne-kız öldü, baba yaralı

Sivas'ta geçirdiği trafik kazasında vefat eden müzisyen Yeliz Aykaç'ın ağır yaralanan 2.5 yaşındaki kızı Beliz Aykaç, 8 hafta süren yaşam savaşını kaybetti. Müzisyen Yeliz Aykaç (32), kendisi gibi müzisyen eşi Burak Aykaç, kızı Beliz Aykaç, kayınvalidesi Seher Aykaç ve kayınpederi Muharrem Aykaç ile memleketi Sivas'ta bayram tatilini geçirmek üzere yola çıkmış ve trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Kazada Burak Aykaç hafif, minik kızı Beliz Aykaç ise ağır yaralanmıştı. Burak Aykaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızı Beliz Aykaç'ın da hayatını kaybettiğini duyurdu.

Burak Aykaç, yaptığı paylaşımda, "Sizi ölüm bile ayıramadı... Beliz'im annesinin yokluğuna o küçük bedeniyle 8 hafta dayandı. Annesi gibi melek oldu, sizi seviyorum, hep seveceğim" ifadelerini kullandı.

DUA İSTEMİŞTİ

Burak Aykaç, eşinin cenaze namazı öncesinde hastanede yatan kızı için dua istemişti. Aykaç, "Meleğim gitti, dünyanın en iyi insanıydı. Ona köyde videolar çekecektik, olmadı. O da çok hevesliydi, ben de öyle... Olmadı. Çocuğumuz çok kötü durumda şu anda, herkesten dua bekliyorum" demişti.