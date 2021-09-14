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    İtalya'dan saç ektirmek için geldiği İstanbul'da ölen İbrahim Gül Şanlıurfa'da defnedildi

    Saç ektirirken ölen kuaförün ailesi, “Bugüne kadar kaç kişi saç ektirmeden öldü. Bu nasıl olur?” diye isyan etti. İbrahim Gül, memleketi Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'nde yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

    Saç baş yolduran ölüm

    İtalya'dan saç ektirmek için geldiği İstanbul'da operasyon sırasında ölen İbrahim Gül (27), memleketi Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'nde defnedildi. Gül'ün yakınları törende gözyaşına boğulurken, dayısı isyan etti:

    "Hastaneye saat 08.00'de geliyor ve tahminimizce 09.00'da ameliyata alınıyor. Ama ameliyatın ne kadar sürdüğünü bilmiyoruz. Bu vefatın nedeni nedir, ameliyat olup olamayacağına dair ön tahliller yapıldı mı? Biz bunun soruşturulmasını istiyoruz. Böyle gençlerimiz çok gidiyor. Bize vefat ettiğini söylemiyorlar. Hastanız yoğun bakımda, acilen gelin' dediler. Halbuki hastamız vefat etmiş. Bugüne kadar kaç kişi ölmüş saç ekiminden. Bunun peşini bırakmayacağız. Sorumlular adalet önünde hesap verecekler."

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    Haberler Yaşam İtalya'dan saç ektirmek için geldiği İstanbul'da ölen İbrahim Gül Şanlıurfa'da defnedildi
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