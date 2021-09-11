Güral ailesi, sosyal medyada adeta birbirine girdi! 'Elon Musk mısın ki seni izleyelim

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral (51) ve Güral Porselen Yönetim Kurulu üyesi Ali Güral (41), Instagram'da kapıştı. Kütahya Porselen'in sahibi Nafi Güral'ın (76) oğlu Erkan Güral, amcası İsmet Güral'a (72) ait Güral Porselen'i hedef aldı. Kuzeni olan Güral Porselen Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güral'a Instagram hesabından şunları yazdı:

Söz konusu Güral Porselen ve aciz yöneticileri ise evet her şeyimizi taklit ederler! Yeni fabrikamızın adını "29 Ekim" koyduk onu bile çaldınız. Bilsinler ki taklit edilemeyen tek şey kalitedir. Biz başaracağız, onlar imrenerek seyredecekler. Ali Güral ise Erkan Güral'ın paylaşımına şu cevabı verdi:

Soğuk Füzyon'u sen mi buldun ki böbürleniyorsun!? 'Elon Musk'mısın ki seni imrenerek izleyelim? Nikola Tesla mısın ki o senin olmayan hangi muhteşem teknolojini kullanalım! MRNA teknolojisini sen mi buldun ki başarını izleyelim!"