En acı mutluluk!

Düzce'de önceki gün D-100 Karayolunda önündeki kamyonun altına giren motosikletin sürücüsü Rüştü Can Ulcay (25) olay yerinde, arkasındaki Münire Ulcay (22) ise kaldırıldığı hastanede öldü. Çiftin hikayesi ise yürekleri burktu.

Hem motosiklet tamircisi hem de tutkunu olan Rüştü ile Giresun'da yaşayan Münire, internet üzerinden tanıştı. Arkadaşlıkları ilerleyen ve birbirlerine aşık olan iki genç, evlenmeye karar verdi. Münire'nin ailesi bu evliliğe karşı çıkınca, genç kız onlardan habersiz Çilimli'ye geldi.

TAKILARI ALIP YEMEK YİYECEKLERDİ

Hemen işlemleri tamamlayan iki genç, bir yandan düğün için salon kiralarken, önceki gün nikâhlarını kıydırdı. Çift, nikahın ardından düğünde takılacak altınlarını almak, ardından da baş başa bir yemek için yola çıktı. Ancak o 3 saatlik mutluluk, ailelerini de kahreden kaza ile sona erdi. Münire Ulcay'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Giresun'a gönderildi. Rüştü Can Ulcay'ın cenazesi ise Çilimli'de toprağa verildi.

Abbas ÇAKAR