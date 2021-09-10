Çankırı'da 9 milyon yıllık fillerin atasına ait uyluk kemiği ve defans dişi (fillerin en uzun dişi) bulundu

Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'ndeki kazı çalışmaları Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında devam ediyor.
Çorak Yerler'deki kazı çalışmalarından bugüne kadar 8,5-9 milyon yıllık geçmişe giden pek çok türe ait fosil bulundu. Bu yıl bulunan en önemli fosilleri ise fillerin atasına ait uyluk kemiği ile defans dişi oluşturuyor.
Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, AA muhabirine, geçen sezon salgın nedeniyle kazı çalışmaları yapamadıklarını, sadece laboratuvar çalışması yaptıklarını söyledi.