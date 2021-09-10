Çankırı'da 9 milyon yıllık fillerin atasına ait uyluk kemiği ve defans dişi (fillerin en uzun dişi) bulundu

Bu yıl yapılan kazı çalışmalarında ekip arkadaşlarının özverili bir şekilde çalışarak fosilleri elde ettiklerine vurgu yapan Sevim Erol, "Bu seneye kadar yapılan çalışmalarda özellikle filgillere yani hortumlulara ait fosil kalıntıları arasında bu kadar bütün ve sağlam olarak çıkan uyluk kemiği ve defans dişi bulunmamıştı. Bu yıl ilk kez bu iri parçaları ele geçirmiş olduk. Bu da lokalitede tepenin altına girdikçe daha iri formlarla karşılaşacağımızın bir göstergesi olmalıdır. Yani bu bölge daha çok farklı türlere ait fosil buluntusu barındırıyor diyebiliriz." ifadesini kullandı.