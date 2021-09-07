Konya Selçuklu'da ses getirecek olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezinde yapım çalışmaları başladı. Sancak Mahallesi'nde yapılacak olan tesis, 22 bin 858 metrekare bina alanı ve 15 bin 630 metrekare açık saha alanı ile toplam 18 farklı spor branşında spor yapma imkanı sağlayacak.

Sportif faaliyetlerin yanı sıra farklı özellikleriyle de dikkat çeken Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi, Türkiye'nin ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) sporcu yetiştirme merkezi olacak.

Merkez kendi enerjisinin yüzde 90'ını çatısında kurulu olan GES ile güneşten temin ederek yıllık 350 bin kw/saat enerji tasarrufu sağlayacak. Yaklaşık 135 Milyon TL'ye tamamlanacak Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nin 2022 yılının sonunda tamamlanması bekleniyor.

Selçuklu Belediyesi olarak spora 250 Milyon TL yatırım yaptıklarını belirten Başkan Ahmet Pekyatırmacı, "Genç nüfusumuza güveniyoruz, yeteneklerimiz ve kabiliyetlerimizin olduğuna inanıyoruz. Bundan sonra yapmamız gereken yeteneklerimizi keşfetmek, bunun için azmimiz de var gücümüz de. Olimpiyat hedefi ile çıktığımız bu yolda önceliklerimiz spora ilgiyi arttırmak, daha fazla sayıda gencimizin ve çocuğumuzun spor yapmasını sağlamak ve bununla birlikte de uygulayacağımız ölçme ve değerlendirme programları sayesinde yeteneklerimizi keşfetmek" dedi.

KAHRAMANLARA ANLAMLI MÜZE

Selçuklu Belediyesi, ecdadımızın aziz hatıralarını yâd etmek ve şanlı zaferimizi zihinlerde canlı tutmak adına sürdürdüğü çalışmalara yenilerini eklemeye devam ediyor. Selçuklu Belediyesi'nin destekleri ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin katkılarıyla Gelibolu'da Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen çalışma kapsamında hazırlanan müze açıldı.

Bakan Ersoy, Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi'nin 1915'te cephe gerisinde neler yaşandığına dair etkili canlandırmalar içerdiğini belirtti. Tıbbiyelilerin Çanakkale Savaşları'nda üstlendiği büyük role ve kahramanlıklarına değinen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "O binadaki bütün öğrenciler gönüllü olarak buraya gelmişler. Bu öğrencilerden 765 tıp öğrencisi, bizim öncü meslektaşlarımız burada savaşmışlardır. Bunlardan 346'sı burada kalmışlar, şehit olmuşlardır" diye konuştu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Çanakkale'ye gönüllü olarak gelen, Mehmetçik'in yaralarına derman olmak için her türlü sorumluluğu gönüllü olarak alan kahraman tıbbiyelileri de unutmamak gerektiğini kaydetti.

MÜZEDE 6 BÖLÜM VAR

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Binada bombalanması neticesinde sabaha kadar yanan Çanakkale'deki kadın ve çocukların da neler yaşadığının temsil edildiği ameliyathane, muayenehane, laboratuvar, diş kliniği, asker koğuşu, kadın ve çocuk koğuşu olmak üzere 6 bölüm yer almaktadır" diye konuştu.

SANAT MERKEZİNE TAM NOT

Hayata geçirdiği örnek projelerle şehrin eğitim ve kültürel yaşamına değer katan Selçuklu Belediyesi, kadim medeniyet Selçuklu'dan aldığı güçle gelecek nesillerin yolunu aydınlatıyor.

Bu anlamda Selçuklu'da sanat adına önemli bir soluk olan Selçuklu Sanat Akademisi'ni ziyaret eden AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti İl Başkan Vekili Mustafa Gürbüz, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, kursiyer ve eğitmenlerle bir araya gelerek tiyatro ve bağlama derslerine katılım sağladılar. Pekyatırmacı, "İnşallah buradan nice tiyatro grupları çıkartmayı hedefliyoruz. Bu bir başlangıç. Hepsinin gözlerinde sanatla ilgili ışığı görüyorum. Hocalarımızın buradaki katkıları çok önemli. İnşallah burada tiyatro ile farklı gruplar oluşacak" dedi.

SARAYBOSNA'DA SERGİ HEYECANI

Selçuklu Belediyesi tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaptırılan Saraybosna Mevlevihanesi'nde sergi heyecanı yaşandı. Mevlevihane'de eğitim alan Boşnak kadınların el emeği eserlerinden oluşan sergi açıldı.

Açılışı yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric, sergiyi birlikte gezerek eserleri inceledi. Başkan Pekyatırmacı, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in mezarının yanıbaşında yer alan Saraybosna Mevlevihanesi'nin en iyi şekilde kullanılarak bölge insanına hizmet ettiğini söyledi.