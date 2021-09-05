Boğulma tehlikesi geçiren bebeği öğle yemeğine çıkan doktor kurtardı

VAN Erdemit'te Gizem Deniz Özkan, 2,5 yaşındaki oğlu Alparslan ve kucağındaki kızı Beren Ada ile birlikte bir kafeye gitti. Özkan masada otururken, bebeği Beren Ada'nın ağzına bir parça karpuz verdi. Karpuz, minik bebeğin boğazına kaçtı. Boğazını tıkayan karpuz nedeniyle nefes almakta zorlanan ve fenalaşan bebeğini fark eden Özkan, oturduğu koltuktan kalkıp yardım istedi. Bu sırada öğle yemeği için aynı kafede bulunan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Siahmet Atlı, yardıma koştu.
Atlı, Beren Ada'ya müdahale ederek karpuzu çıkarmasını sağladı. Büyük şok yaşayan anne ise iş yeri sahibi ve çalışanları tarafından sakinleştirildi. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Dr. Atlı ve işyeri çalışanlarına teşekkür eden anne Özkan, hayatının şokunu yaşadığını söyledi. "Bağırışımla direk geldiler, yardım ettiler. Allah razı olsun. Zaten işletmenin çalışanları çok yardımcı oldular. Çok kötüydü. Ailelerden ricam; Heimlich manevrasını herkes bilsin" dedi.
ZARAR VERMEDEN YETİŞTİM
Doktor Dr. Siahmet Atlı, "Çocuk, 2-3 dakika boyunca yuttuğu cismi çıkaramadı. Çıkaramayınca da sırta vurma tekniği değil de göbekle iman tahtası arasındaki noktaya basarak müdahale etmek istedim. Çünkü müdahalede temel prensiplerden bir tanesi de çocuğa zarar vermemektir. Ona da dikkat etmeye çalıştım. O manevra etkili oldu" dedi.
Atlı, Beren Ada'ya müdahale ederek karpuzu çıkarmasını sağladı. Büyük şok yaşayan anne ise iş yeri sahibi ve çalışanları tarafından sakinleştirildi. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Dr. Atlı ve işyeri çalışanlarına teşekkür eden anne Özkan, hayatının şokunu yaşadığını söyledi. "Bağırışımla direk geldiler, yardım ettiler. Allah razı olsun. Zaten işletmenin çalışanları çok yardımcı oldular. Çok kötüydü. Ailelerden ricam; Heimlich manevrasını herkes bilsin" dedi.
ZARAR VERMEDEN YETİŞTİM
Doktor Dr. Siahmet Atlı, "Çocuk, 2-3 dakika boyunca yuttuğu cismi çıkaramadı. Çıkaramayınca da sırta vurma tekniği değil de göbekle iman tahtası arasındaki noktaya basarak müdahale etmek istedim. Çünkü müdahalede temel prensiplerden bir tanesi de çocuğa zarar vermemektir. Ona da dikkat etmeye çalıştım. O manevra etkili oldu" dedi.